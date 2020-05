HS: Alustava sopu yritystuista – tästä on kyse

Hallituksessa on päästy alustavaan sopuun uusista yritystuista, kertoi Helsingin Sanomat tiistaina useiden lähteiden pohjalta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan keskiviikkona on määrä päättää uudesta satojen miljoonien eurojen ”yleistuesta”, jota maksettaisiin koronavirusepidemiasta kärsineille yrityksille toimialasta riippumatta. Tämän lisäksi ravintolat ovat saamassa reilun sadan miljoonan euron hyvityspaketin.

Yleistuen on tarkoitus erota Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämistä tuista siinä, ettei sitä myönnetä harkinnanvaraisesti. Kyse olisi suorasta kriisituesta. Sitä voisivat saada ne yritykset, joiden liikevaihto on supistunut koronakriisin aikana merkittävästi. Tuessa on määrä huomioida yritysten kiinteät kulut, kuten vuokrat.

Alustavan suunnitelman mukaan yleistukea päästäisiin maksamaan viimeistään heinäkuun alussa. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan tuen hinnaksi tulee useita satoja miljoonia euroja, mutta se jää todennäköisesti ainakin alussa alle miljardin. Hallitus neuvottelee tuen suuruudesta vielä keskiviikkona. Samalla on määrä päättää ravintoloille myönnettävästä hyvityksistä.

Kaksiosainen tuki yhä luvassa ravintoloille

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) esikunnasta kerrottiin tiistaina STT:lle, että ravintoloiden tuista annetaan torstaina hallituksen esitys. Yle oli aiemmin päivällä kertonut hallituksen päässeen asiassa sopuun.

Ylen tietojen mukaan tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin esitettyjen käsitysten mukaisesti, mutta tuen molempia osia on tarkennettu.

Kiinteisiin kuluihin suunnattua tukea olisi tarkennettu niin, että liikevaihtoon suhteutettuna pienemmät ravintolat saavat tukea enemmän kuin suuret. Henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen tarkoitettu osa puolestaan perustuisi ravintoloiden kaikkiin palkkakuluihin.

Ylen mukaan ministerit ja virkamiehet ovat halunneet käyttää aikaa lakiesityksen hiomiseen. Aiempien yritystukien jakoperusteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä.

Ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa huhtikuun alkupuolella eduskunnan määräyksestä. Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että ravintolat ja kahvilat voivat aueta tiettyjä rajoituksia noudattaen kesäkuun alusta alkaen.

Erillispäätös vaikutti

Ravintoloille on tänä aikana odotettu erillistä tukipakettia, koska ravintolat on suljettu erillisellä päätöksellä, ja eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti tästä hyvästä korvauksen maksamista. Tuen suuruudesta on kuitenkin ollut eri näkemystä. STT uutisoi jo aiemmin, että keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin johtaman valtiovarainministeriön (VM) on kerrottu pitäneen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esitystä 150 miljoonan euron tukipaketista liian suurena.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustava MaRa on toivonut vähintään 350 miljoonan euron tukipakettia huhti-toukokuulle.