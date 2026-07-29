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Kotimaa

29.7.2026 13:57 ・ Päivitetty: 29.7.2026 13:57

HS: Fingrid pätkäisee yhteyden Venäjälle

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman.

Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä.

Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.

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