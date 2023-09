HS-gallup: SDP noussut kevään vaaleista jo 1,7 prosenttiyksikköä, perussuomalaiset laskenut saman verran

SDP jatkaa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien gallupissa. Hallituspuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten alamäki puolestaan jatkuu. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:tä äänestäisi nyt 21,6 prosenttia suomalaisista. Kevään eduskuntavaaleissa SDP:tä kannatti 19,9 % äänestäneistä.

Kokoomusta kannattaa nyt tasan 21 % vastaajista. Se on 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin kevään vaaleissa.

Perussuomalaiset on sen sijaan ottanut iskuja vastaan. Kun sen kannatus oli vaaleissa 20,1 %, on se HS:n kyselyssä enää 18,4 %. Perussuomalaisten suosio on laskenut jokaisessa kannatuskyselyssä eduskuntavaalien jälkeen.

HS:n mittaukset toteuttavan Kantar Publicin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo HS:lle, että kokoomuksen jaa perussuomalaisten kannattajia näyttää siirtyneen epävarmoiksi ja ”nukkuvien” joukkoon. SDP taas sai omia ”nukkuviaan” liikkeelle viime kuussa.

Tutkimusaineisto kerättiin 14.8.-8.9.2023. Tutkimusta varten haasteltiin puhelimitse 2 456 ihmistä.