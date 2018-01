HS-gallup: SDP yhä tukevasti toiseksi suurin puolue

Monen keskustalaisen mitta alkaa olla täynnä kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen toimintaan. Näin on ainakin mikäli on uskominen keskustan puoluesihteeriä Jouni Ovaskaa. Hän kertoo, että keskustan kenttäväeltä on viime aikoina tullut suoranainen palauteryöppy Väyrysestä.

– Väki on hyvin pettynyttä, osin vihaisiakin Väyrysen toiminnasta. Paljon on tällaista, että koetaan, miten hän on vahingottanut puoluetta ja etääntynyt vahvasti sen toiminnasta. Aate, arvomaailma ja ajatukset ovat muuttuneet hyvinkin radikaalisti. EU- ja euroero ja rajatarkastukset Suomen ja Ruotsin välille – nämä eroavat hyvin paljon siitä, mitä keskusta on politiikallaan tavoitellut. Suomen paikka on EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla ja Suomen äänen on kuuluttava siellä paremmin.

Ovaska kutsuu Väyrysen politiikkaa ”käpertymisen politiikaksi”.

Myös Väyrystä puolustavia kantoja on Ovaskan mukaan.

– Mutta hyvin pieni osa. Selvä enemmistö ei pidä Väyrysen toimintaa hyväksyttävänä.

”Ei voi missään tapauksessa olla keskustan eduskuntaryhmän jäsenenä.”

Väyrysen suunnitelmista on liikkeellä monenlaista tietoa. Hänen on arveltu haastavan myös pääministeri Juha Sipilää (kesk.) keskustan puheenjohtajakamppailussa kesällä. Sen vuoksi Sipilä olisi hätäillyt puheenjohtajuuden jatkoaikeistaan kertomista kesken presidentinvaalipäivän.

Toisaalta Väyrynen aikoo osallistua eduskuntavaaleihin kansalaispuolueensa kanssa. Tilanteen tekee hyvin erikoiseksi se, että hän on yhä keskustan jäsen ja erottaminen on keskustan sääntöjen mukaan vähintäänkin muutaman mutkan takana. Puolue on käynyt asian kanssa epätoivoista painia jo pitkään.

Väyrynen palaa kevätkaudella eduskuntaan. Sitä ei vielä tiedetä, pyrkiikö hän keskustan eduskuntaryhmään. Asia selvinnee Väyrysen tiedotustilaisuudessa huomenna torstaina.

– Itse olen sitä mieltä, että Väyrynen ei voi missään tapauksessa olla keskustan eduskuntaryhmän jäsenenä, mutta ryhmä tekee päätökset, Jouni Ovaska sanoo.

Keskusta saattaa olla riistämässä Väyryseltä myös kunniapuheenjohtajuuden.

”Napanuoraa Väyryseen pitää pystyä katkaisemaan.”

Ovaska kertoo nostavansa aivan lähiaikoina keskusteluun Väyrysen jäsenyyden ja kunniapuheenjohtajuuden keskustan sisällä.

– Haluan kuulostella, mitä piirien puheenjohtajat ajattelevat, ja kentän palautetta.

Ovaskan mukaan ”napanuoraa Väyryseen pitää pystyä katkaisemaan”.

Väyrysen jäsenyyteen keskustassa tai kunniapuheenjohtajuuteen Ovaska ei vastaa suoraan.

– Minä en hyväksy tällaista käytöstä missään tapauksessa, hän kuitenkin toteaa.

Kun europarlamentissa ollut Väyrynen ottaa takaisin kansanedustajanpaikkansa, tilalla ollut Mikko Kärnä saa lähteä. Kärnä taasen pohtii, lähteekö haastamaan viime kesänä puoluesihteeriksi valitun Jouni Ovaskan.

Ovaskaa kohtaan on ollut kritiikkiä, sitä esitti myös Kärnä Demokraatin haastattelussa.

Keskustassa puoluesihteeri valitaan vuodeksi kerrallaan.

– Kesään asti minut valittu. Viime vuosien aikana meillä on ollut joka kesä puolusihteerivaalit. Aina on ilmaantunut haastaja, Ovaska toteaa.

Mahdollisesta jatkokaudesta Ovaska vastaa, että ”katsotaan, mikä tilanne on kesällä” ja että kenttä päättää, onko hän onnistunut tavoitteissa.

– Nyt valmistaudutaan maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin.