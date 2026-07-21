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Politiikka

21.7.2026 08:53 ・ Päivitetty: 21.7.2026 09:07

HS: Jan Vapaavuori erosi lobbausyrityksestä – sanoo kohun estävän toimimisen tehtävässä

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle.

Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään.

GERDIN Partners on aiemmin noussut otsikoihin Fazerin makeisverolobbauksen yhteydessä. Yhtiö kertoi itse edustaneensa Fazeria ja muuta elintarvikealaa Suomessa suunniteltuun makeisveroon liittyneessä asiassa. Yhtiön mukaan toimeksianto koski makeisverolainsäädäntöä, jota arvioitiin EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta.

Ennen Garden-kohua yhtiö tunnettiin lähinnä EU:n kilpailuoikeuteen ja suurten teknologiayhtiöiden sääntelyyn erikoistuneena asianajotoimistona. Siinä on mukana myös muita politiikasta tuttuja nimiä: EK:n entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies, entinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti sekä Suomen aiempi EU-suurlähettiläs Markku Keinänen.

Juttua täydennetty kahden viimeisen kappaleen osalta kello 12.07.

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