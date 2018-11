HS: Kauppakeskus Redin johtaja sai potkut

Kauppakeskus Redin johtaja Pia Svensk on erotettu tehtävästään. Viime aikoina uusi kauppakeskus on ollut paljon otsikoissa asiakaspulan takia. Helsingin Sanomat uutisoi, ettei kauppakeskuksella ole vielä uutta johtajaa, mutta rekrytointi on jo alkanut.