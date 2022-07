HS: Keskusrikospoliisi epäilee Wille Rydmanin syyllistyneen seksuaalirikokseen

Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmanin (kok.) syyllistyneen seksuaalirikokseen. Helsingin Sanomien mukaan KRP on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, joka on kohdistunut yhteen täysi-ikäiseen henkilöön vuonna 2015. DEMOKRAATTI Demokraatti

Poliisi ei kommentoi tarkemmin rikosnimikettä.

Poliisi ei paljasta myöskään rikoksesta epäillyn henkilön nimeä mutta kertoo epäillyn olevan kesäkuussa eduskuntaryhmästään eronnut kansanedustaja. Rydman erosi kokoomuksen eduskuntaryhmästä kesäkuussa.

”Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta.” KRP toteaa tiedotteessaan.