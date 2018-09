HS: Kouluturvaa-lehden taustalla miljoonaluokan huijaus

Koulukiusaamisen ehkäisyn varjolla myytävän Kouluturvaa-lehden taustalla on useassa maassa toimiva miljoonaluokan huijaus, uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö käynnisti viime viikolla Kouluturvaa-lehdestä rikostutkinnan.

Helsingin Sanomat kertoo selvittäneensä lehden taustahenkilöiden toimintaa Suomessa, Virossa ja Espanjassa. Selvitystä varten on haastateltu useita Kouluturvaa-lehden taustayrityksen entisiä työntekijöitä ja muita asianosaisia.

Selvityksen mukaan Espanjasta myytävän lehden puhelinmyyntitoimistot ovat tehneet muutaman vuoden aikana miljoonien eurojen voitot jättämällä maksamatta palkkoja, sosiaaliturvamaksuja ja vuokria. Lehteä on myyty jopa 100 000 tilausta.

HS kertoi Kouluturvaa-lehden kyseenalaisista myyntimenetelmistä pari viikkoa sitten. Lehteä on myyty muistisairaille, tilauksia on muutettu kestotilauksiksi ja kuluttajille on tehty sopimuksia ilman heidän suostumustaan. Lehdestä on tullut kuluttajaviranomaisille noin 1 200 yhteydenottoa.

Rikostarkastaja Ismo Siltamäen mukaan toiminta on ollut poliisin tiedossa ja tarkastelussa keväästä alkaen. Hän ei ota kantaa rikosnimikkeisiin.