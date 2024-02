HS: Ministeri Henriksson arvioisi uudelleen hallituksen maahanmuuttokirjauksen

Henrikssonin mukaan hallituksen olisi viisasta arvioida uudelleen hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan maahanmuuttajan on löydettävä uusi työpaikka kolmessa kuukaudessa edellisen työsuhteen loppumisesta tai poistuttava maasta.

- Hallituksen olisi viisasta yhdessä arvioida, miten pystymme houkuttelemaan osaajia tänne. Silloin tämä kolmen kuukauden sääntö nousee esille, ja haluaisin, että yhdessä hallituksessa miettisimme tätä, hän kertoi lehdelle.

Henriksson sanoo haastattelussa, että Suomen väkiluku kasvaa vain nettomaahanmuutolla ja tänne tulevien pitää tuntea itsensä tervetulleiksi.

- Miten me saamme muualta ihmisiä muuttamaan Suomeen? Suomeen muuttavan pitää tuntea, että hän on tervetullut, että täällä voi elää hyvän elämän ja että tänne on turvallista tulla ilman pelkoa siitä, että joutuu heti muuttamaan pois.