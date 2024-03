HS: Nesteen jalostamo Porvoossa pysyy toiminnassa – liitot ja yritys sopivat suojelutyöstä

Porvoon jalostamo pysyy käynnissä, vaikka ammattiliittojen lakko alkaisi maanantaina, Neste kertoo lausunnossaan. Sen mukaan yhtiö on sopinut suojelutyöstä jalostamolla yhdessä Teollisuusliiton sekä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neste ei kuitenkaan pysty takaamaan häiriötöntä polttoaineenjakelua.

Aiemmin on kerrottu, että lakon piirissä olisivat Nesteen satamat ja jakeluterminaalit Porvoossa ja Naantalissa sekä yhtiön terminaalit Kokkolassa, Kemissä, Torniossa ja Haminassa.

HS kertoo, että Neste on aiemmin suunnitellut Porvoon jalostamolle yhdeksän viikkoa kestävää seisokkia huhti-kesäkuulle, mutta tarkkoja päiviä suurseisokille yhtiö ei ole kertonut.

Nesteen, Teollisuusliiton ja AKT:n sopimuksesta kertoivat aiemmin ainakin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

KULJETUSALAN etujärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL kertoo uutiskirjeessään, ettei ammattiliittojen poliittisten lakkojen vuoksi polttoaineiden saatavuudessa pitäisi olla äkillisiä tai laajamittaisia häiriöitä ensi viikolla.

Järjestö kertoo uutiskirjeessään Huoltovarmuuskeskuksen ilmoittaneen häiriöiden olevan kuitenkin mahdollisia, jopa todennäköisiä, mutta perjantain tietojen mukaan vaikutukset jäisivät paikallisiksi.

SKAL sanoo, että polttoaineyhtiöt yrittävät eri keinoin varmistaa, ettei polttoaineiden saatavuudessa syntyisi puutteita. Lisäksi jakeluasemien säiliöihin aiotaan ajaa täydennystä auki olevilta terminaaleilta.

AKT:n lakot ensi viikolla osuvat muun muassa tavarakuljetuksiin ja satamiin ja käytännössä jähmettävät Suomen viennin, mutta kuluttajien arkeen suoraan osuva asia kuten joukkoliikenne on tällä kertaa lakon ulkopuolella.

Lakkojen piirissä on yhteensä noin 7 000 työntekijää eri liitoista. Määrä on huomattavasti pienempi kuin aiemmilla työtaistelukierroksilla, joita ay-liike on järjestänyt syksystä lähtien. Lisäksi lakot ovat aiemmin kestäneet pisimmilläänkin vain muutamia päiviä.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.49.