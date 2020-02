HS: Nyt puhuu Peter Nygård raiskausväitteistä – monimiljonäärin mukaan kyse on ”opportunistisista naisista”

Suomalais-kanadalainen monimiljonääri Peter Nygård on kommentoinut häntä vastaan esitettyjä raiskausväitteitä. Nygård ilmoittaa tiedottajansa välityksellä Helsingin Sanomille, että sunnuntaina julkaistu laaja artikkeli New York Times -lehdessä vahvistaisi Nygårdin argumenttia häneen kohdistuvasta ”salaliitosta”.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nygårdin tiedottajan lähettämän kannanoton mukaan väitteissä on kyse ”opportunististen naisten” yrityksistä hyötyä seksuaalirikoksiin keskittyvästä metoo-liikkeestä sekä Nygårdin miljardöörinaapurin Louis Baconin rahoittamasta salaliitosta, jolla naiset pyrkivät ”kiristämään Nygårdia maksamaan myös heille”, HS kirjoittaa.

New York Times on haastatellut kymmeniä naisia ja Nygårdin entisiä alaisia, jotka kertovat, mitä Nygård Cay -nimellä tunnetussa huvilassa Bahamasaarilla on heidän mukaansa tapahtunut. Huvilassa työskennellyt nainen kuvailee Nygårdin saalistavan ”köyhien perheiden pikkutyttöjä”.

Pitkiä oikeustaisteluita naapurin kanssa

Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Osa kanteeseen osallistuneista on kertonut olleensa tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Nygårdia vastaan on aiemmin esitetty useita syytöksiä seksuaalirikoksista, mutta häntä ei ole koskaan tuomittu.

New York Times korostaa jutussaan, ettei Nygårdin tarinaan liity vain hyväksikäyttöepäilyjä vaan myös pitkiä ja kalliita oikeustaisteluita Bahaman-naapurinsa Baconin kanssa. Naapuruutensa varrella riitapukarit ovat syyttäneet toisiaan milloin mistäkin. Nygård on kiistänyt hyväksikäyttösyytteet ja sanonut niiden olevan Baconin masinoimia.

Suomessa taiteilija Katariina Souri on kertonut Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa joutuneensa Nygårdin seksuaalisen painostuksen kohteeksi Nygård Cay -huvilalla 1990-luvulla.