HS: Professori, tietokirjailija Anto Leikola on poissa

Professori Anto Leikola on kuollut, kertoi Helsingin Sanomat tiistaina. Leikola siirtyi tuonilmaisiin 18. kesäkuuta Helsingissä 89-vuotiaana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiedon HS:lle vahvisti Leikolan poika, kirjailija Markus Leikola.

Anto Leikola valmistui filosofian kandidaatiksi eläintieteestä vuonna 1959 ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Hän aloitti uransa biologina, mutta suuntautui vähitellen oppihistoriaan.

Hän työskenteli aate- ja oppihistorian professorina Oulun ja Helsingin yliopistoissa.

ERITYISEN tunnettu Leikola oli laajasta, yleistajuisesta kirjallisesta tuotannostaan. Hänet tunnettiinkin taitavana tiedon popularisoijana ja oppikirjojen tekijänä sekä runouden tuntijana.

Leikola kuului Suomen tietokirjailijoiden perustajajäseniin. Hänet palkittiin työstään muun muassa kahdesti tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

Leikola oli syntynyt 8. kesäkuuta 1937 Helsingissä.