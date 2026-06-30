Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

In memoriam

30.6.2026 14:36 ・ Päivitetty: 30.6.2026 14:36

HS: Professori, tietokirjailija Anto Leikola on poissa

LEHTIKUVA / LINDA MANNER
Anto Leikola (1937-2026)

Professori Anto Leikola on kuollut, kertoi Helsingin Sanomat tiistaina. Leikola siirtyi tuonilmaisiin 18. kesäkuuta Helsingissä 89-vuotiaana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiedon HS:lle vahvisti Leikolan poika, kirjailija Markus Leikola.

Anto Leikola valmistui filosofian kandidaatiksi eläintieteestä vuonna 1959 ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Hän aloitti uransa biologina, mutta suuntautui vähitellen oppihistoriaan.

Hän työskenteli aate- ja oppihistorian professorina Oulun ja Helsingin yliopistoissa.

ERITYISEN tunnettu Leikola oli laajasta, yleistajuisesta kirjallisesta tuotannostaan. Hänet tunnettiinkin taitavana tiedon popularisoijana ja oppikirjojen tekijänä sekä runouden tuntijana.

Leikola kuului Suomen tietokirjailijoiden perustajajäseniin. Hänet palkittiin työstään muun muassa kahdesti tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

Leikola oli syntynyt 8. kesäkuuta 1937 Helsingissä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jouni Kemppainen

Kolumnit
29.6.2026
Jouni Kemppainen: Hyvät puolueet, kokeilkaapa välillä sovinnollisuutta – eikä rehellisyyskään haittaisi
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
27.6.2026
Työelämätutkija: Ihminen päättää, mihin tekoälyä käytetään – ”Emme voi heittäytyä tekoälyn uhreiksi”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU