HS: Propagandistinen russofobianäyttely avattiin Suomen suurlähetystön edustalla Moskovassa

Suomen suurlähetystön edustalle on Moskovassa avattu propagandistinen näyttely Suomen väitetyn Venäjä-vastaisuuden historiasta, kertoo paikalla vieraillut Helsingin Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Sanomien mukaan torstaina avatun katunäyttelyn nimi on ”Suomalaisen russofobian vaiheet” ja sen on laatinut Venäjän sotahistoriallinen seura. Seura pyrkii kuukauden ajan esillä olevalla näyttelyllään lehden mukaan osoittamaan, että Natoon liittynyt Suomi on ollut Venäjä-vastainen pitkin historiaansa.

Lehden mukaan näyttely esittää Suomen ”kiittämättömänä” naapurina. Venäläisten ohikulkijoiden mielipiteet näyttelystä jakautuivat.

- Tämä on tietysti vain kateutta Suomea ja Ruotsia kohtaan – kaikkia kehittyneitä, normaaleja maita kohtaan, joissa kaikki on inhimillisesti, sanoi lehdelle ohikulkija Gennadi.