15.5.2026 11:03 ・ Päivitetty: 15.5.2026 11:03

HS: Puolustusministeriö kiistää järjestäneensä Israel-seminaaria

Media and Public Affairs Bureau Israel Ministry of Defense / Omer Levin
Israelin puolustushallinnon Helsingin-tilaisuudesta julkaisema kuva.

Puolustusministeriö ilmoitti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, ettei se ole ollut järjestämässä kiistelyä herättänyttä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen puolelta alkuviikon tilaisuuden järjestäjänä oli Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys Pia, kertoi ministeriö.

HS:n mukaan puolustusministeriö kuitenkin osallistui tapahtumaan. Puolustusministeriön logo myös näkyy paikalta julkaistussa valokuvassa.

TAPAHTUMAA kiitellyt Israelin puolustushallinto kertoi israelilaismediankin julkaisemassa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä. Myös STT uutisoi tiedotteen pohjalta näin torstaina.

HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo ministeriön olleen järjestämässä tapahtumaa.

Puolustusseminaari Israelin kanssa herätti arvosteluryöpyn hallitusta vastaan oppositiopuolueiden riveistä.

