Politiikka
23.5.2026 10:35 ・ Päivitetty: 23.5.2026 10:55
HS: SDP:n kansanedustaja ei hae jatkoa
SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ministeri ja presidenttiehdokas Tuula Haatainen kertoo Helsingin Sanomissa, ettei ole mukana kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
– Se ei todellakaan ollut helppo päätös. Koko kevään olen pyöritellyt tätä päässäni.
Ratkaisu on kuitenkin tehty.
– Haluan antaa elämästäni vähän tuleville sukupolville myös tätä kautta.
Haatainen sanoo kuitenkin haastattelussa, että häntä pännii etenkin eduskunnan nykyinen keskustelukulttuuri.
– Eduskunnan kyselytunnit ovat menneet ihan hulluksi somen mediaperformanssiksi. Se ei ole enää niin, että oppositiosta kysytään, ja ministeri vastaa asiallisesti. Kaikki vain räyhää.
Hän sanoo kasvaneensa toisenlaiseen maailmaan.
– En tähän somen TikTok-maailmaan ja tällaiseen tahalliseen asioiden kärjistämiseen.
