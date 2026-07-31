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31.7.2026 15:21 ・ Päivitetty: 31.7.2026 15:21

HS: Supon ex-päällikölle syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta – vakoilivatko eläkeläiset laittomasti?

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suojelupoliisin (supo) entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Eläkeläisten epäillään saaneen supolta salassa pidettävää tietoa, jota he ovat voineet käsitellä ilman valvontaa.

Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Niin Pelttari kuin Haaksluoto kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Pelttari voi saada rikoksestaan sakkorangaistuksen tai enintään vuoden vankeutta. Virka-aseman väärinkäytöstä taas voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai enintään kahden vuoden vankeuteen. Pelttarille vaadittu rangaistus on siis hänen alaisiaan lievemmästä rikoksesta.

Syytettä ajavat valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Sekä Pelttaria että Haaksluotoa on epäilty poliisitutkinnan aikana muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, joka on merkittävästi nykyisiä syytteitä painavampi rikos. Osasta epäilyistä on siis ilmeisesti luovuttu, HS arvioi.

HS ei saanut tietoa, ovatko kaikki kokonaisuuteen liittyvät syytteet nostettu vai onko niitä vielä tulossa.

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