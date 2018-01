HS: Tätä mieltä presidenttiehdokkaat ovat uusien asevientilupien myöntämisestä Arabiemiraatteihin

Kansanedustaja on kokoomuksen kansanedustajan Harry ”Hjallis” Harkimon (kok.) mukaan siitä kummallinen ammatti, että se kestää neljä vuotta kerrallaan, mutta jälkeen et voi itse vaikuttaa suoraan siihen, jatkuuko työ.

– Toisekseen mitään pätevyysvaatimuksia ei ole. Riittää, että saa tarpeeksi ääniä vaaleissa, hän kirjoittaa Savon Sanomien kolumnissaan.

– Mutta sisään päästyään kansanedustajalla on todella paljon valtaa – hän voi yhdessä kollegojen kanssa päättää jopa palkastaan, eduistaan ja eläkkeestään. Tätä valtaa on myös käytetty. Seurauksena on tilanteita, jossa alle nelikymppinen ihminen saa 4000 euron ”sopeutumiseläkettä” lopun elämäänsä, Harkimo jatkaa.

Harkimon mukaan se on epäoikeudenmukaista, kun tavallisen kansan eläkkeet ovat koko ajan leikkauspaineiden alla, vaikka taitetut indeksit ja elinaikakertoimet niitä jo leikkaavat.

– Mutta koska poliitikkona voi toimia osaamatta mitään, joka olisi normaalien työmarkkinoiden käytettävissä, on ymmärrettävää, että tällaisista eläkkeistä on aikanaan päätetty. Kaikille ei kuitenkaan riitä palkkiovirkoja julkisen vallan tai sitä lähellä olevien yhteisöjen johtopaikoissa, joissa vastuu on pieni ja edut hyvät, hän jatkaa.

– Hyvä edut ovat taanneet sen, että joillekin pelkästä politikoinnista on voinut tulla pysyvä ammatti. Minua vähän ihmetyttää, että tällaisia ihmisiä valitaan niinkin paljon eduskuntaan. Nytkin on ministerinä täysverinen politikoitsija. Mielestäni eduskuntaan tarvittaisiin enemmän eri alojen edustajia ja asiantuntijoita, Harkimo kirjoittaa.