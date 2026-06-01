HS: Toukokuun drooniuhkan taustalla Ukrainan vahinko

Uuttamaata toukokuussa koskenut drooniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa drooneja kohti Suomea.

Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle.

Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.

Stubbilta kysyttiin viikko sitten sunnuntaina Ylen presidentin kyselytunti -ohjelmassa, ohjaako Venäjä mahdollisesti Ukrainan drooneja tahallaan Suomen suuntaan häiritessään niitä.

STUBB arvioi, että venäläiset haluavat pikemminkin välttää tilanteen, jossa he syyllistyisivät gps-häirinnällä ohjaamaan drooneja Nato-maahan.

- Ne droonit, jotka ovat viime aikoina, viimeisten parin kuukauden aikana, tulleet, ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia, Stubb sanoi.

Presidentti ei täsmentänyt, minkä maan vahinkoja tai ongelmia hän tarkoitti. Julkisuuteen on kuitenkin Suomeen liittyen kerrottu vain Ukrainan harhautuneista drooneista.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Ukrainaan Helsingin-suurlähetystöä tai tasavallan presidentin kansliaa (TPK) kommentoimaan asiaa.