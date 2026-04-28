28.4.2026 04:59 ・ Päivitetty: 28.4.2026 04:59

HS: Turun telakalle jättitilaus

Meyer Turku Oy:n telakka Turussa 23. syyskuuta 2025.

Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group on tilannut kaksi uutta miljardiluokan risteilyalusta Meyer Turku -telakkayhtiöltä. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Royal Caribbean Group kertoi asiasta eilen tiedotteessaan. Taustalla on viimevuotinen aiesopimus, jonka perusteella kuudes ja seitsemäs Icon-sarjan risteilyalus tilataan.

Alusten on määrä valmistua vuosina 2029 ja 2030. Jälkimmäisen ehtona on vielä ainakin rahoituksen järjestyminen.

Meyer Turku työllistää noin 2  000 työntekijää Turun telakalla. Kun lasketaan myös alihankkijat, työllisten määrä kipuaa noin 13  000:een.

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
