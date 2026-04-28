Talous
28.4.2026 04:59 ・ Päivitetty: 28.4.2026 04:59
HS: Turun telakalle jättitilaus
Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group on tilannut kaksi uutta miljardiluokan risteilyalusta Meyer Turku -telakkayhtiöltä. Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat.
Royal Caribbean Group kertoi asiasta eilen tiedotteessaan. Taustalla on viimevuotinen aiesopimus, jonka perusteella kuudes ja seitsemäs Icon-sarjan risteilyalus tilataan.
Alusten on määrä valmistua vuosina 2029 ja 2030. Jälkimmäisen ehtona on vielä ainakin rahoituksen järjestyminen.
Meyer Turku työllistää noin 2 000 työntekijää Turun telakalla. Kun lasketaan myös alihankkijat, työllisten määrä kipuaa noin 13 000:een.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.