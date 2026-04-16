16.4.2026 07:35 ・ Päivitetty: 16.4.2026 07:36
HS: Uusi paljastus Helsingin avustuskohussa
Toinenkin Venäjän propagandan edistämiseen osallistunut yhdistys on saanut avustusta Helsingin kaupungilta, kertoo Helsingin Sanomat.
Lehden selvityksen mukaan lasten ja nuorten kulttuuriyhdistys Pelikan on saanut kaupungin vuosittaista tukea. Yhdistyksen toiminta kytkeytyy miehitetyllä Krimillä toimivaan leirikeskukseen.
Lauantaina Helsingin Sanomat kertoi, että Venäjän leirikeskukseen Krimille lapsia etsinyt Sun Ray -yhdistys on saanut kaupungilta kymmeniätuhansia euroja työllistämisavustusta.
