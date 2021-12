HS: valmiuslaki ei vastaa kunnolla nykypäivän turvallisuusuhkiin

Turvallisuuskomitean laatiman selvityksen mukaan valmiuslaki ei nykyisellään kykene vastaamaan kunnolla useisiin nykypäivän turvallisuusuhkiin, kertoo Helsingin Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

HS:n hankkima selvitys on laadittu valmiuslain uudistamista ajatellen, ja siinä on muun muassa otettu huomioon ministeriöiden valmiushenkilöstön havaitsemia puutteita nykyisessä laissa. Laki on tullut voimaan kymmenisen vuotta sitten.

Lain voimaantulon jälkeen yksi ilmenneistä ja komitean mainitsemista uhkista on laajamittaisen maahantulon sekä siirtolaisten käyttäminen painostamiseen.

Selvityksen mukaan maahantulon järjestämistä ei välttämättä kyetä tunnistamaan hyökkäys- tai painostustoiminnaksi, jolloin kynnys todeta maahantulo hyökkäykseksi on erittäin korkea demokraattisessa oikeusvaltiossa.

Eduskuntapuolueiden on tarkoitus kokoontua tänään keskustelemaan valmiuslain uudistamisesta.

Turvallisuuskomiteaa vetää puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti, ja komitean jäseninä on eri ministeriöiden ja turvallisuusviranomaisten korkeita virkamiehiä.