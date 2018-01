HS: Vapaavuori voisi siirtää säätiölle 50 000 euroa vuodessa

Suomen suosituimpiin kuuluva miesbloggaaja (mbloggaaja) Kasper Strömman on arvostellut kaikkien presidenttiehdokkaiden nettisivut Suomen blogimediassa. Strömman on valittu myös vuonna 2013 vuoden graafikoksi. Hänen Kasper Diem -bloginsa voitti vuoden suosituimman blogin palkinnon vuonna 2016 kategoriassa kulttuuri, yhteiskunta ja ,talous.

Viimeisimpänä hänen luuppinsa alla on SDP:n presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen sivut. Strömman pitää aluksi nettisivua ”ehkä hieman liian sosialidemokraattisena”, kunnes huomaa, ettei edes ole varsinaisella kampanjasivustolla.

– Nämä kaksi sivustoahan ovat kuin yö ja päivä, hän iloitsee.

Strömman tekee pika-analyysin kampanjasivustojen valokuvista, joissa esiintyy ”punainen, sininen, beessi ja valkoinen Tuula”.

Loppuarvio on kiittävä:

– Tuula Haataisen sivusto on kaikin tavoin miellyttävä. Kirjasintyyppi on luotettava mutta jämäkkä. Värimaailma on hallittu. Kuvat harkittuja. Ja kokonaisuus punnittu. Ainoa mitä voisi moittia on että onko se liiankin tyylitelty?

Haataisen kampanjasivut saavat täydet pisteet 5/5. Ainoana toisena ehdokkaana huippupisteet sai vain vihreiden ehdokas Pekka Haavisto.