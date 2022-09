HS:n Kaius Niemellä Sanoman johdon luottamus – pääluottamusmies kommentoi nyt myöskin asiaa

Helsingin Sanomien vastaavalla päätoimittajalla Kaius Niemellä (kuvassa) on Sanoman johdon luottamus ja tuki, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kalsta sanoo, että asiaa ei ole muuttanut perjantaina ilmi tullut tieto siitä, että Niemi on mahdollisesti tiennyt Viestikoekeskus-artikkelista kaksi päivää ennen sen julkaisua.

- Jos miettii, mistä tässä loppujen lopuksi on kyse, on käynyt selväksi, että Helsingin Sanomien julkaisema tieto on ollut löydettävissä julkisista lähteistä. Turvallisuussalaisuuksia ei ole paljastettu, eikä tietoja ole hankittu laittomin keinoin, Kalsta sanoo STT:lle.

Kalstan vastaus noudattaa HS:n puolustusstrategiaa. Oikeus joutuu kuitenkin vielä ottamaan kantaa siihen, että löytyvätkö tiedot muualta. Puolustuksen kokoama näyttö asiasta on salattu esitutkintamateriaalista.

Keskusrikospoliisin (KRP) perjantaina julkistamasta esitutkintamateriaalista selviää, että lehden entisen toimituspäällikön Erja Yläjärven mukaan Niemi tiesi 16. joulukuuta 2017 julkaistusta artikkelista viimeistään kaksi päivää aiemmin. Tieto on uusi. Niemi ei aikanaan saanut syytettä, sillä syyttäjän mukaan ei ollut näyttöä siitä, että tämä olisi tiennyt artikkelista ennen julkaisua.

VIESTIKOEKESKUS-OIKEUDENKÄYNNISSÄ kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Syytteissä on kyse artikkelista ja julkaistavaksi aiotusta artikkelikokonaisuudesta, jotka syyttäjän mukaan sisälsivät sotilastiedustelua koskevaa salassa pidettävää tietoa. Syytetyt kiistävät syytteet.

STT kysyi Kalstalta Sanoman johdon näkemystä siihen, onko vastaava päätoimittaja onnistunut johtamisessa.

- Vastaava päätoimittaja on aina vastuussa julkaisupäätöksistä ja sisällöistä. Se on yksiselitteistä. Niemi on ollut itse myös tässä asiassa hyvin selkeä.

Kalsta sanoo kommentoivansa vastuukysymystä ainoastaan yleisellä tasolla. Hän ei ota kantaa, onko Niemi ollut vastuussa julkaisupäätöksestä ja sisällöstä myös Viestikoekeskus-jutussa.

Kalsta ei kommentoi myöskään sitä, voidaanko pitää vastuun kantamisena sitä, ettei Niemi ole poliisikuulustelussa juuri vastannut kysymyksiin. Kalstan mukaan asiaa koskeviin kysymyksiin vastaa puolustusasianajaja.

Entä nauttiiko Niemi Kalstan käsityksen mukaan myös toimituksen luottamusta?

– Ehdotan, että käyt toimituksesta kyselemässä. Tee tutkivaa journalismia. Hän on ammattimainen vastaava päätoimittaja ja osaa työnsä hyvin. Nauttii minun luottamusta ja nauttii taatusti myös toimituksen luottamusta.

HS:N PÄÄLUOTTAMUSMIES Jussi Ahlroth ei aluksi kommentoinut asiaa. Myöhemmin hän sanoi olevansa siinä käsityksessä, että Niemellä on toimituksen luottamus.

- Oma käsitykseni on, että Kaius Niemi nauttii Helsingin Sanomien toimituksen luottamusta. Työt jatkuu.

HS:ää julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. Niemi on myös STT:n hallituksen jäsen.

Uutista päivitetty kauttaaltaan, loppuun lisätty pääluottamusmiehen kommentti