HTY:n historiallinen arkisto pääsi Unescon ohjelmaan – ”Osa koko Suomen historiaa”

Helsingin Työväenyhdistyksen laaja arkisto on päässyt kansainväliseen Unescon Maailman muisti -ohjelman Suomen kansalliseen rekisteriin. Siihen tallenetaan merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä. Heikki Sihto Demokraatti

Unescon Maailman muisti -ohjelman kansallisen komitean puheenjohtaja Jussi Nuorteva pitää Helsingin Työväenyhdistyksen arkistoa kansainvälisestikin poikkeuksellisen laajana ja kattavana. Hän sanoo arkiston kertovan niin suomalaisen työväenliikkeen historiasta kuin myös koko Suomen historiasta, sillä monet yhdistyksen johtohenkilöt toimivat valtakunnallisestikin merkittävissä tehtävissä.

Vuonna 1883 perustettu ja tänä vuonna 140-vuotisjuhlaansa viettävä Helsingin Työväenyhdistys on Suomen vanhin työväenyhdistys. Sen synty ja kehitys kytkeytyy niin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen syntyyn kuin ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymiseen.

Helsingin Työväenyhdistys taloineen toimi niin työväen poliittisen ja ammattiyhdistystoiminnan keskuksena. Tämän lisäksi siellä oli monipuolista yritys-, sivistys-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa. Työväentalossa on pyöritetty iltamatoimintaa, elokuvateatteri Punalyhtyä kuin useita urheiluseurojakin.

Helsingin Työväenyhdistyksen arkisto kuvaa ainutlaatuisella tavalla niin suomalaisen työväenliikkeen, työväenkulttuurin kuin yhteiskunnankin kehitystä 1880-luvulta aina 2000-luvulle saakka.

Arkisto on valtava. Pelkästään asiakirjoja on 39,84 hyllymetriä (HTY 26,33 hyllymetriä ja alayhdistykset 13,51 hyllymetriä). Valokuvia on 1,23 hyllymetriä eli noin 1450 kappaletta, isokokoisia rakennuspiirustuksia 221 kappaletta, julisteita 51 kappaletta ja av-tallenteita 143 kappaletta.

Helsingin Työväenyhdistyksen arkistoa säilytetään Työväen Arkistossa.

Kansalliseen maailman muisti -rekisteriin on koottu kansallisesti merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä, joka voi olla erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen tai joissain tapauksissa yksityishenkilöiden hallussa. Rekisteriin pääsyn kriteereinä ovat autenttisuus, ainutlaatuisuus ja korvaamattomuus sekä kulttuurinen merkitys.