Huhtasaaren kopiokohu: Jyväskylän yliopisto käynnistänyt gradusta esiselvityksen

Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt esiselvityksen perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielmasta. Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen on väittänyt, että gradussa on plagioituja kohtia.

Esiselvityksen tarkoituksena on alustavasti kartoittaa epäilyjen aiheellisuus. Selvitykseen osallistuu yliopiston ulkopuolinen asiantuntija ja sen yhteydessä kuullaan myös Huhtasaarta.

Esiselvityksen tekemiseen kuluu yliopiston mukaan yleensä useita viikkoja.

Huhtasaari on kiistänyt plagiointiväitteet.