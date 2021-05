Humus vesistöjen kiusana

Polttoturpeen tuotanto loppuu maassamme lähivuosina. Sen jälkeen sitä ei käytetä energian tuotantoon missään sivistyneessä maailmassa. Olavi Niemi eläkemies, aatteellinen sosialidemokraatti ja kansalaisaktivisti

Polttoturve on fossiilinen polttoaine ja niistä kaikista maailmassa pyritään eroon. Kyse ei ole poliittisista päätöksistä. Turve, kivihiili ja öljy ovat markkinatalouden mustalla listalla. Sijoittajat, rahalaitokset ja maineestaan huolehtivat energiayhtiöt eivät enää halua olla tekemisissä fossiilisten aineiden kanssa.

Polttoturpeen kuolinkamppailu on vaikeaa. Turvetuottajat käynnistävät uskomattomia operaatioita elinkeinonsa pelastamiseksi. Viimeisin veto on kansalaisaloite polttoturpeen käytön jatkamiseksi. Aloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Tällä aloitteella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia johtaa mihinkään muuhun kuin tarpeettomaan ja perusteettomaan väittelyyn.

Hesari käsitteli turvetuotannon lopettamista laajassa artikkelissaan 10.5.21. Teksti oli pääosin asiantuntevaa. Tyypillistä kuitenkin on, että turvetuotannon vesistövaikutuksiin toimittajat eivät olleet viitsineet tai halunneet paneutua, vaan artikkelissa todetaan: ”Yleisesti ottaen turvetuotannon vesistönsuojelutoimet ovat nykyisin tehokkaita ja säänneltyjä. Uusilla tuotantoalueilla iso osa kuormituksesta saadaan estettyä”. Tämä toteamus ei pidä paikkaansa.

Turveteollisuuden ja turvemaiden ojitusten todelliset vesistövaikutukset eivät ole päättäjien eivätkä viranomaisten tiedossa. Toiminnanharjoittajat jakavat tietoa, jonka tarkoitus on oikeuttaa nykyinen toiminta ja luoda edellytyksiä toiminnan laajentamiselle. Tosiasia on, että turvetalous ei noudata edes sille ympäristölupien yhteydessä määriteltyjä päästövaatimuksia, jotka nekin vaarantaisivat vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen.

Polttoturpeen tuottamiseksi suon maatuneiden osien suojana oleva sammalkerros on poistettava, jotta polttokelpoinen aines saadaan esille. Tämän jälkeen laajat alueet irtainta turvetta ovat sateiden ja sulamisvesien armoilla. Kun turve liukenee veteen ja lähtee liikkeelle, mitkään ”vesistönsuojelutoimet” eivät sitä pysäytä. Vesistöön liuenneena turvetta kutsutaan humukseksi. Yleisin ”puhdistusmenetelmä” on pintavalutus. Pintavalutuskentät joudutaan nykyisin tekemään ojitetulle suolle, koska juuri muita soita ei ole käytettävissä. Tällaisessa menetelmässä turpeen kyllästämä vesimassa juoksutetaan turvekerroksen läpi. Seurauksena useimmiten on, että tilanne vain pahenee. Veteen liukenee lisää humusta.

Humuksesta on vesistöissä monia haitallisia vaikutuksia. Vähitellen se käytännössä haittaa ratkaisevasti veden käyttöä kaikissa käyttömuodoissa. Rannat liettyvät, vesi tulee tummaksi ja tahraavaksi. Näkösyvyys pienenee, veden luonnollinen fotosynteesi estyy, happikato seuraa.

Humuksesta on syytä puhua edelleen, koska se ei ole ainoastaan turvetuotannon ongelma. Kaikenlainen maanmuokkaus turvemailla kuten turvemaiden metsien avohakkuut ja niissä käytetyistä raskaista koneista aiheutuva pintamaan täydellinen rikkoontuminen aiheuttaa humuksen virtaamisen vesistöihin. Tämän tosiasian toivoisi ennen kaikkea olevan metsiemme hoidosta vastaavien tahojen ottavan huomioon. Mitä vähemmän sammalkantta turpeen päällä aukaistaan, sitä paremmin vesistömme voivat.

