Huolestuttava tieto Journalistiliiton kyselyssä – ”Tviittailu tai bloggaaminen ei riitä”

Toimittajien on aiempaa vaikeampaa saada haastatteluja, tietoja ja kuvauslupia poliitikoilta ja virkamiehiltä. Tieto käy ilmi Journalistiliiton kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaksi viidestä vastaajasta kertoo, että työskentely poliitikkojen kanssa on viime aikoina vaikeutunut jonkin verran tai paljon. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tietojen ja haastattelujen saaminen virkamiehiltä on vaikeutunut paljon tai ainakin jonkin verran.

Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 200 työkseen poliitikkojen ja virkamiesten kanssa tekemisissä olevaa journalistia.

Journalistiliiton puheenjohtajan Hanne Ahon mukaan kysely kertoo, että tilanne on huonontunut päätöksenteon kaikilla tasoilla. Päättäjät ja virkamiehet ovat hänen mukaansa aiempaa nihkeämpiä antamaan haastatteluja ja vastaamaan aivan yksinkertaisiin, neutraaleihin kysymyksiin.

- Normaalissa demokraattisessa valtiossa päättäjien pitää kyetä vastaamaan median kysymyksiin. Päätöksentekijät käyttävät kansalaisten heille antaman mandaatin kautta yhteisiä verorahoja ja yhteistä päätösvaltaa. Tviittailu tai bloggaaminen ei riitä, sanoo Aho tiedotteessa.

HAASTATTELUJEN saamisen vaikeutumisen ajatellaan johtuvan useasta eri syystä. Epäluulo mediaa kohtaan on kasvanut, ja toisaalta haastateltavat pelkäävät haastattelunsa vaikutuksia sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi keskusteluilmapiirin koetaan muuttuneen.

Kyselyn avovastauksissa nousi esiin, että moni poliitikko tai virkamies kieltäytyy aivan tavanomaisesta haastattelusta.

- Monet vastaajat kertovat, että haastattelupyyntöihin jätetään vastaamatta, kysymyksiin vastataan vain sähköpostilla tai jopa tekstiviestillä ja haastattelupyyntöjä pallotellaan henkilöltä toiselle, sanoo Journalistiliiton etiikka-asiantuntija Salla Nazarenko tiedotteessa.

Moni haasteltava on halunnut vaikuttaa lopullisen jutun sisältöön ja sävyyn. Jutuista ja kuvista tulee myös kielteistä palautetta haastateltavilta ja heidän taustajärjestöiltään.