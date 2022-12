”Huoli tulevasta on tällä hetkellä suuri” – valtaosa eläkeläisistä on kiristänyt kulutustaan hintojen nousun vuoksi

Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 95 prosenttia eläkeläisistä on huolissaan hintojen noususta. Vanhuuseläkkeen saajista suurin osa on myös kiristänyt kulutustaan hintojen nousun vuoksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Elon kyselyn mukaan kaksi kolmesta eläkeläisestä uskoo oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän tulevaisuudessa.

– Huoli tulevasta on tällä hetkellä suuri. Kuluttajien luottamus on ylipäätään poikkeuksellisen matalalla tasolla. Elinkustannusten nousu iskee erityisesti yksineläviin eläkeläisiin, Elon eläkejohtaja Saija Sundén sanoo tiedotteessa.

Kyselyssä 78 prosenttia vanhuuseläkkeen saajista kertoo kiristäneensä kulutustaan hintojen nousun seurauksena. Eniten he ovat karsineet peruselämisestä. Eläkeläisistä 57 prosenttia kertoo ostavansa halvempaa ruokaa ja 56 prosenttia käyttää vähemmän sähköä. Noin puolet eläkeläisistä on karsinut vaatekuluista, 44 prosenttia on vähentänyt oman auton käyttöä ja 41 prosenttia on säästänyt matkustamisesta.

Vanhuuseläkkeen saajista joka neljäs kertoo kyselyssä kuluttavansa tällä hetkellä säästöjään.

– Vuodenvaihteessa eläkkeitä korottaa poikkeuksellisen suuri indeksikorotus. Tämä mekanismi huolehtii eläkkeensaajien ostovoiman säilymisestä näinä poikkeuksellisina aikoina. Kyselymme perusteella moni joutuu kuitenkin karsimaan elintasostaan, Sundén summaa.

Työelämässä tulee olla tilaa kaiken ikäisille ihmisille.

VANHUUSELÄKKEELLÄ oleva saa tienata vapaasti ilman tulorajoja, ja yksi keino vaikuttaa taloustilanteeseensa onkin työskennellä eläkkeellä. Noin joka kolmas kyselyyn vastanneista sanoo, että haluaisi jatkaa työntekoa, jos siihen tarjoutuisi mahdollisuus.

Elon eläkejohtaja Saija Sundénin mukaan olisi sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan etu, että eläkkeen rinnalla työskenneltäisiin enemmän.

– Monilta kokeneilta työntekijöiltä löytyy työkykyä ja työhalua. Työvoimapulan ratkomisessa kannattaisi luoda katsetta myös tähän porukkaan. Työpaikoilla olisi syytä käydä aktiivista keskustelua siitä, voisiko eläkkeelle jääviä tai jo jääneitä ihmisiä houkutella töihin. Tässä on myös asennemuutoksen paikka. Työelämässä tulee olla tilaa kaiken ikäisille ihmisille, Sundén sanoo tiedotteessa.

Sundénin mukaan liian moni eläkeläinen on epätietoinen eläkkeen rinnalla työskentelyyn liittyvistä faktoista. Kyselystä selviää, että 34 prosenttia eläkeläisistä ei tiedä, että vanhuuseläkkeellä saa työskennellä ilman ansaintarajaa. Liki puolet ei tiedä, että eläkkeen aikaisesta työskentelystä kertyy myös lisää eläkettä.

– Tässä on peiliin katsomisen paikka sekä meillä eläkeyhtiöissä että myös työpaikoilla. On meidän kaikkien etu, että eläkkeelle jääneet tietävät, millä eri tavoin he voivat pidentää työelämässä oloa ja miten he hyötyvät siitä taloudellisesti, Sundén sanoo.

Kyselyn vastaukset kerättiin 22.11.-21.12. välisenä aikana sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi 9 150 Elon eläkeasiakasta, jotka olivat jääneet vanhuuseläkkeelle vuosien 2017-2021 aikana.