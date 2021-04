Huoltovarmuuskeskus voitti miljoonien eurojen maskikauppakiistan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on voittanut myös ylemmässä oikeusasteessa Virossa kiistan, joka koskee kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän yhtiön kanssa tehtyjä miljoonien eurojen maskikauppoja. Asiasta kertoo tuomioistuimen edustaja STT:lle sähköpostitse. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tallinnassa toimiva ylempi tuomioistuin piti voimassa Harjun käräjäoikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan HVK sai purkaa maskikaupat Jylhän Look Medical Care -yhtiön kanssa ja periä ennakkomaksun takaisin. Kyse on yli 2,6 miljoonasta eurosta, mikä on puolet suunnitellun kaupan kauppahinnasta.

Harjun käräjäoikeus katsoi heinäkuussa, että kaupan purkamiseen on riittävät perusteet, koska Jylhän yritys ei pystynyt toimittamaan kasvosuojaimia sovitun määräajan mukaisesti.