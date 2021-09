HUS huokaisi helpotuksesta – suurin osa vanhenemassa olleista koronarokotteista saatiin pistetyksi

Vanhenemassa olleista 15 000 koronavirusrokotteesta saatiin käytettyä noin 13 000 immuunipuutteisten henkilöiden ja sote-työntekijöiden kolmansiin rokotuksiin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

HUS tiedotti viime viikon perjantaina, että Uudellamaalla käynnistetään kolmansien koronavirusrokotusten antaminen välittömästi, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä.

– On hienoa, että suurin osa rokotteista saatiin hyödynnettyä, vaikka aikaa rokotusten organisointiin ja toteutukseen oli vain muutamia päiviä. Tämä on HUSin ja kuntien hienon yhteistyön tulosta. Lämmin kiitos myös kaikille lyhyellä varoitusajalla rokotteen ottaneille, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kiittelee tiedotteessa.

Rokotteiden saatavuus Uudellamaalla on edelleen hyvä.