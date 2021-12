HUS: Omikrontartunta helsinkiläisellä – altistuneet perheenjäseniä

THL tiedotti hetki sitten Suomen ensimmäisestä omikronvariantin aiheuttamasta koronavirustartunnasta. HUSin mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen. Tartunnan saaneen oireet ovat HUSin tiedotteen mukaan lievät. Hän on saanut kaksi koronavirusrokotetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tartunnan saanut on hiljattain palannut Suomeen Ruotsiin suuntautuneelta matkalta. Tartunta todettiin 30.11. otetussa testissä. Tartunnanjäljitys on HUSin mukaan tehty. Perheenjäsenten lisäksi ei ole muita altistuneita. Perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan.

Muut henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on tavoitettu ja ohjattu testiin. Lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.

Suojatoimet pätevät myös virusmuunnoksiin