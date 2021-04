Hus vakuuttaa: Synnyttäminen on turvallista – kätilöiden joukkopaosta ei viitteitä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri korostaa, että synnyttäminen Husin sairaaloissa on turvallista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Husin synnytysosastojen, erityisesti Espoon sairaalan kätilöiden työkuorma, resurssien riittävyys ja synnyttämisen turvallisuus on herättänyt julkisuudessa keskustelua. Husin mukaan kätilöiden huoli on kuultu.

Kesäkuukaudet ovat olleet viimeisimpien vuosien tilastojen mukaan synnytysten vuoden vilkkainta aikaa. Husin mukaan tämä vaikeuttaa yhtäjaksoisten pidempien kesälomien järjestämistä, sillä synnytyksiä hoitavan kätilön työ on vaativaa asiantuntijatyötä, josta vain osa on korvattavissa sijaistyöllä.

Henkilöstön riittävän palautumisen vuoksi Husissa pyritään yleisesti järjestämään kaikille työntekijöille mahdollisimman pitkä yhtäjaksoinen kesäloma.

Naistenklinikan ja Espoon sairaalassa synnytyssalikätilöt voivat pitää lomaa kesä–elokuussa kolme viikkoa ja touko- tai syyskuussa yhden viikon. Hus toimii kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

– Synnytyssalityöskentely vaatii pitkän perehtymisen, ja siksi työvuoroissa täytyy koko ajan olla mukana osaavia, kokeneita ammattilaisia. Näin takaamme potilasturvallisuuden. Olemme myös esittäneet synnytysosastoille lisävakansseja ensi vuodelle, HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo tiedotteessa.

Naistentautien ja synnytysten johtava ylihoitaja Kirsi Heino oikaisee tiedotteessa julkisuudessa esiin tulleita väitteitä tänä keväänä irtisanoutuneiden hoitotyöntekijöiden määrän noususta.

– Synnyttäjiä ja synnyttäneitä hoitavien vakituisten kätilöiden vaihtuvuus on vuosittain noin viisi prosenttia. Keväällä vaihtuvuus ei ole tästä merkittävästi noussut viimeisimpiin vuosiin verrattuna. Toki pätevien sijaisten saaminen on muun muassa koronavirusepidemian vuoksi vaikeampaa. Hoitohenkilöstöllä on työmarkkinoilla nyt poikkeuksellisen paljon valinnanvaraa.

Hän korostaa Husin arvostavan kaikkien, niin kokeneiden kuin uran alkuvaiheessa olevien kätilöidensä työpanosta.

– Tämän tapauksen myötä on kuitenkin selvää, että meidän pitää parantaa keskustelua johdon ja henkilöstömme välillä. Olemme myös käynnistäneet keskustelun sairaanhoitoalueen johdon kanssa sijaisjärjestelyjen parantamiseksi.

Maaliskuu oli toistaiseksi vilkkain synnytyskuukausi.

Synnytykset on pystytty hoitamaan kaikissa Husin mukaan synnytyssairaaloissa turvallisesti, vaikka synnytysmäärät nousivat tammi-maaliskuussa noin seitsemän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Hoitohenkilökunnan minimivahvuus on ympäri vuorokauden Naistenklinikalla vähintään 46 ja Espoossa 15.

Hus arvioi, että ensi kesän syntyvyysennuste sen alueella ei näytä merkittävästi eroavan edellisistä vuosista sikiöseulontalukujen perusteella: kesäkuukausille ei ole odotettavissa merkittävästi edellisiä kesiä suurempaa synnytyspiikkiä.

Maaliskuu oli tilastojen mukaan Husissa toistaiseksi vilkkain synnytyskuukausi. Synnytykset lisääntyivät noin yksitoista prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Husissa seurataan systemaattisesti potilas- ja työturvallisuutta vaarantavia tilanteita. Ilmoituksista suurin osa koskee potentiaalisia riskejä, jotka ennakoidaan, tunnistetaan ja korjataan ennen riskin toteutumista.

– Vakavat haittatapahtumat synnytysosastoilla ovat yksittäisiä, eikä niissä ole havaittu nousua keväällä 2021, tiedotteessa todetaan.