HUSin alueella annettiin lähes 300 toisen vaiheen koronarokotetta

Suomen ensimmäiset koronavirusrokotteen toisen vaiheen annokset annettiin maanantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Kakkosrokotteita annettiin maanantaina lähes 300 annosta, kerrottiin Husin viestinnästä STT:lle. Demokraatti.fi/STT

Koska Suomeen tähän mennessä saatujen rokoteannosten määrä on rajallinen, kakkosvaiheen rokotteiden antaminen osaltaan rajoittaa sitä, kuinka monia uusia rokotussarjoja voidaan aloittaa, kerrotaan Husin viestinnästä. Sen sijaan henkilökunnan määrä ei rajoita rokottamisia.

– Rokotteiden määrä on se rajoittava tekijä tässä. Näin ollen ihan samoilla käytännön järjestelyillä mennään. Eihän se sinällään poikkea, annetaanko ensimmäinen vai toinen rokote, kertoo Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen.

Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, jotka on määrä antaa päivinä 0 ja 21. Kakkosrokotteen antamista voidaan tarvittaessa siirtää myöhemmäksi, mutta esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO) suositus on, ettei annosten väli saisi venyä kuutta viikkoa pidemmäksi.

Suomessa tänään saavat kakkosrokotteensa ihmiset, joille aika varattiin jo kolme viikkoa sitten ensimmäisen rokotteen yhteydessä.

Erityisen hauraita vanhuksia ei välttämättä rokoteta

Kaksivaiheinen Pfizerin ja Biontechin rokote antaa molempien annosten jälkeen noin 95 prosentin suojan koronavirustaudin vakavilta muodoilta. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.

Rokotteen vaikuttavana aineena on lähetti-rna:ta (mrna), joka sisältää koronaviruksen pintaproteiinin valmistusohjeen.

Norjassa terveysviranomaiset ovat huolissaan rokotettujen ikäihmisten kuolemista, joita on ollut maassa rokottamisen aloittamisen jälkeen jo 29, kertoi Bloomberg viikonloppuna.

Kaikki Norjassa rokotetut ovat saaneet saman Pfizerin ja Biontechin rokotteen kuin suomalaisetkin. Norjan viranomaiset katsovat, että rokote saattaa olla liian riskialtis yli 75-vuotiaille potilaille, joilla on jo ennestään jokin vakava perussairaus.

Suomessa rokotettaessa tehdään yksilökohtaista riskiarviointia eikä erityisen hauraita vanhuksia välttämättä rokoteta.

– Hyvin hauraille vanhuksille, joille on hoitotahdossakin jo päätetty olla antamatta esimerkiksi influenssarokotetta, on koronarokotus aivan samanlainen, näin hauraalle henkilölle ei sitä anneta, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kontio kertoo, ettei ole vielä tutustunut tarkasti Norjan tapauksiin, mutta pitää mahdollisena, että rokotetta on annettu jo entuudestaan liian hauraassa kunnossa olleille ihmisille. Suomessa katsotaan hänen mukaansa tapauskohtaisesti, voidaanko rokotetta antaa.

Maanantaina Suomessa todettiin 168 uutta koronavirustartuntaa

Maanantaina Suomessa raportoitiin 168 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 586, mikä on 81 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon ajalta koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on noin 64 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Alueellisesti tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna todettu tänä aikana eniten Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Pienintä ilmaantuvuus puolestaan on ollut Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.