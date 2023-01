Husin apulaisylilääkäri: Paxlovid-koronalääkkeen kohderyhmät ovat tällä hetkellä liian rajatut

Lääkärit ovat määränneet Suomessa koronaviruslääke Paxlovidia viime kesästä lähtien koronapotilaille, joilla on riski saada vakava koronatauti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lääkkeen kehittänyt Pfizer ja muun muassa Euroopan Unioni ovat odottaneet lääkkeen pelastavan paljon koronaan sairastuneita. Suun kautta otettavan lääkkeen on tarkoitus ehkäistä koronaviruksen vakavampia tautimuotoja.

Paxlovidin käyttö on kuitenkin jäänyt Suomessa vähäiseksi.

Paxlovidia on tilattu sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomeen 15 000 kappaletta. Lääkkeistä on kuitenkin käytetty vain noin viidesosa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus oli määrännyt viime vuoden loppuun mennessä noin 1 000 Paxlovid-kuuria.

Lääkettä on käytetty vähän myös monissa muissa maissa. Dagens Nyheterin mukaan Ruotsissa lääkettä määrättiin joulukuussa koronapotilaille vain noin 100 kertaa, kun samalla ajanjaksolla vahvistettujen tartuntojen määrä oli 21 000. Tiedejulkaisu Naturen mukaan Yhdysvalloissa lääkettä on käytetty enemmän: noin 6,7 miljoonaa amerikkalaista on saanut Paxlovidia.

Kiinnostusta lääkettä kohtaan on voinut vähentää se, että koronavirus ei ole enää yhtä suuri huolenaihe kuin aiemmin, arvioi Nature.

Paxlovidille olisi kuitenkin tarvetta matalan tulotason maissa, joissa koronarokotettujen määrä on pienempi kuin korkean tulotason maissa. Kuten koronarokotteidenkin kohdalla, Pfizer on myynyt vain murto-osan lääkkeestä rikkaiden maiden ulkopuolelle.

Pfizer on luvannut lääkkeen estävän vakavaa koronatautia lähes 90-prosenttisesti. Paxlovid on ensimmäinen suun kautta otettava koronaviruslääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ on määritellyt Suomessa Paxlovid-lääkkeeseen oikeutetut potilaat. Tällä hetkellä lääkkeeseen on oikeus 18 vuotta täyttäneillä, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän sairauden tai iän vuoksi.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät ovat tällä hetkellä liian rajatut. Hän toivoo, että kohderyhmiä laajennettaisiin rokotettuihin ikänsä tai sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluviin. Saatujen rokotusten määrällä voi olla vaikutusta siihen, kuuluuko lääkkeen kohderyhmään.

Ruotsalaisen mainitsemat riskiryhmät eivät saa rokotuksista yhtä hyvää suojaa vakavaa tautia vastaan kuin perusterveet työikäiset, ja sen vuoksi heille olisi hyötyä rokotusten lisäksi myös Paxlovid-hoidosta.

- Kansainvälisenkin tutkimuksen mukaan rokotetut hyötyvät lääkkeestä, kun he kuuluvat tiettyjen sairauksien riskiryhmiin. Suomen linjaus ei ole täysin eurooppalaisten linjausten mukainen, Ruotsalainen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Elina Asolan mukaan Paxlovidin kohderyhmien laajentamisesta tuli suomalaisilta aiemmin jonkin verran toiveita, mutta viime aikoina lääkkeen saatavuus ei ole aiheuttanut palautetta.

Suositusta lääkehoidon kohderyhmistä päivitettiin viimeksi lokakuun alkupuolella. Ministeriö ei valmistele sen laajentamista tällä hetkellä.

- Paxlovid on kohdennettu nyt heille, joilla on korkea riski saada vakava koronatauti, Asola sanoo.

RUOTSALAINEN sanoo, että riskiryhmään kuuluvan potilaan tulisi aina tarkistaa, onko hän oikeutettu Paxlovidiin riippumatta siitä, onko hän käynyt virallisessa koronatestissä vai tehnyt kotitestin.

Kaikilla Paxlovidiin oikeutetuilla ei ole ollut tietoa siitä, että he voisivat saada koronalääkkeen.

- Ongelma on myös viestinnällinen, Ruotsalainen sanoo.

Hus lähettää positiivisen koronatestin saaneille tekstiviestin, jossa ohjataan Husin Paxlovid-hoidosta kertoville verkkosivuille tai soittamaan palvelunumeroon. Ruotsalaisen mukaan riskiryhmään kuuluvan tulisi aina mennä julkisen terveydenhuollon koronatestiin.

Paxlovidia ei kuitenkaan voi määrätä kaikille, joilla olisi oikeus lääkkeeseen. Se ei sovi käytettäväksi joidenkin muiden lääkkeiden kanssa. Lääkitys tulisi aloittaa viimeistään viisi vuorokautta oireiden alkamisesta. Mitä nopeammin se saadaan aloitettua, sitä paremmin se ehkäisee koronataudin vakavaa muotoa. Paxlovid-kuuri kestää viisi päivää.

Tietoa lääkkeestä voi etsiä oman hyvinvointialueen sivuilta.

KOTONA käytettävät reseptilääkkeet jaellaan tavallisesti apteekkien kautta, mutta Paxlovid on tähän poikkeus. Lääkettä ei ole toistaiseksi saatavilla apteekeista.

- Olemme ehdottaneet lääkkeen jakelua apteekkien kautta. Silloin lääke olisi saatavissa nopeammin ja lähempää, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Nykyisellään lääke haetaan reseptillä sairaala-apteekista tai terveysasemalta. Joissakin muissa maissa lääke on jo lähiapteekeissa. Esimerkiksi Ruotsi toi lääkkeen apteekkeihin joulun alla.