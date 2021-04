HUSin toimitusjohtaja: Tartuntojen lasku on hidastunut – nostaa myös toisen tärkeän luvun esiin: ”Sekin on korkea”

Tuominen muistutti kuitenkin, että lasku on hidastunut viime päivinä.

– Nyt ollaan selvästi tasaantumassa tartuntojen määrän osalta.

Tuomisen mukaan tartuntojen määrä on vieläkin erittäin korkea.

– Se on yhtä niin korkea kuin mitä on ollut aikaisemminkin ennen joulua ja sitä ennen ei mittaushistoriassa näin korkeita aikoja ole ollutkaan, joten haluan vieläkin muistuttaa, että me elämme korkean ilmaantuvuuden aikaa täällä Uudellamaalla.