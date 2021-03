HUSin viestintä herättää hämmennystä – Saarikko: Vuorokauden aikana 4 eri näkemystä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kannat koronarajoituksiin ovat aiheuttaneet hämmennystä hallituksen piirissä. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiaa kommentoivat muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tänään Säätytalon portailla ennen hallituksen ja opposition neuvotteluja koronatilanteesta.

Saarikko sanoi laittaneensa merkille, että HUSin johdosta on näkynyt viimeisen vuorokauden aikana neljää eri näkemystä. Saarikko ei nimennyt tarkkaan, mistä yksittäisestä asiasta on kyse, mutta ilmeisesti juuri kannasta liikkumisrajoituksiin.

– Ehkä se kertoo jotakin tämän asian vaikeudesta, että keskeinen terveydenhuollon taho, kaikkien tuntema HUS onnistuu vuorokaudessa kertomaan meille neljä eri tapaa suhtautua tähän asiaan. Silloin meidän pitää osata vain valita ne tärkeimmät lähestymistavat ja pystyä tekemään tästä päätös, Saarikko sanoi.

– Kun tulee eri näkemyksiä samasta organisaatiosta, se ei tietenkään nyt helpota päättäjien tehtävää. Esimerkiksi HUSin asiantuntijat ovat lausuneet aika lailla eri suuntiin. Tässä olisi tietenkin helpompi, jos se viesti olisi yhtenäinen. Katsotaan nyt, mitkä terveiset ovat tänään meidän terveydenhuollon asiantuntijoiltamme ja ammattilaisilta, Anna-Maja Henriksson lausui.

Media kysyi Annika Saarikolta myös, pitäisikö hallituksen miettiä muiden kuin ruokakauppojen sulkemista?

– Terveysviranomaiset ja asiantuntijanäkemys ovat korostaneet, että liikkumisrajoitukset olisivat tässä kohdin nyt tehokkain keino. Tuotakin asiaa on ilman muuta sivuttu. Minusta se on ihan arkijärkinen ja ymmärrettävä kysymys, löytyisikö tapa esimerkiksi juuri liikekeskusten tai liiketilojen sulkemisesta. THL on kuitenkin meille kuvaillut, että ne suurimmat ongelmat taudin leviämisen riskeihin liittyvät nyt toisentyyppisiin tilanteisiin, Saarikko vastasi.

Saarikko toivoi, että koronarajoituksista saataisiin mahdollisimman laaja yhteisymmärrys myös opposition kanssa.

– Siksi on oikein ja ihan välttämätöntä, että oppositio saa sen saman tiedon ja informaation kuin hallitus terveysviranomaisilta ja toisaalta myös perusoikeuksien asiantuntijoilta.

Saarikon mukaan kaikkien tärkeintä on, ettei synny olosuhdetta, jossa kaikille tarvitseville ei riittäisi hoitopaikkoja.

– Se on kaikkein kriittisin asia. Tästä me juuri tarvitsemme nyt lisää selkoa.

Saarikko muistuttaa, että on osattava toimia myös ennakolta.

Saarikon mukaan tänään pitäisi päättää, esitetäänkö liikkumisrajoituksia vai ei. Pidempään ei pitäisi asiaa vatvoa.

– Olen sitä mieltä, että tänään pitää saada jonkinlainen käsitys siitä, että otetaanko ne nyt, pidetäänkö niitä takataskussa, tarvitaanko niitä. Ja se muuten ei ole helppo päätös.

Myös uskonnolkisten yhdyskuntien roolista tartuntojen leviämisessä on keskusteltu viime päivinä.

Esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko on Saarikon mukaan toiminut moitteetta. Hänen mukaansa on myös väärä kokonaiskuva, että uskonnolliset kuvat olisivat olleet koronan leviämisessä iso ongelma.

– Viimeksi tänään olen ollut eri uskonnollisten yhdyskuntien kanssa vuorovaikutuksessa ja meillä on ollut hyvä keskustelu tästä tilanteesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi, että yksi kysymys liikkumisrajoituksista päätettäessä on myös se, onko eduskunnassa tarpeeksi porukkaa, kun ensi viikolla on luvassa istuntotauko.

– Jos liikkumisrajoituksiin päädytään, niiden pitää olla välttämättömiä ja viimesijaisia ja vedenpitävillä perusteilla…ei sellaiset asiat ihan helposti eduskunnasta, perustuslakivaliokunnastakaan menisi läpi, Ohisalo sanoi.