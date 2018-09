HUS:n toimitusjohtajaksi valittu Juha Tuominen on ajanut terveyspalveluihin palveluseteleitä, valinnanvapautta ja kiihtyvää sähköistä asiointia – Tämä merkitsee henkilöstön ja potilaiden kannalta ”ei-mukavia” päätöksiä

HUS:n toimitusjohtajaksi valittu Juha Tuominen toteaa: ”Talous on HUS:ssa ykkösjuttu. Asiat eivät ole mukavia, mutta johtajalla pitää olla kanttia tehdä päätöksiä.” (SK 7.9.)

Näkemys on outo henkilöltä, joka pääsee kehittämään 1,6 miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoitoa. Kuvittelisi olevan mukava edistää ihmisten terveyttä.

Ongelma tietysti on, jos ”talous on HUS:ssa ykkösjuttu”. Muilla palvelualoilla tämä on tarkoittanut palvelujen heikentämistä. Junat eivät pysähdy pienemmillä asemilla, postin kulku hidastuu ja pankkikonttoreita on yhä vähemmän.

Vanhusten hoivassa palvelusetelit tarkoittavat kalliimpia yksityisiä terveys- ja hoivapalveluja. Tätä tuetaan verorahoin.

Tuominen on ajanut terveyspalveluihin palveluseteleitä, valinnanvapautta ja kiihtyvää sähköistä asiointia. Tämä merkitsee ymmärrettävästi sekä henkilöstön että potilaiden kannalta ”ei-mukavia” päätöksiä.

Valinnanvapaus on julkisten terveyspalvelujen yksityistämistä, eli terveydenhuollosta tehdään bisnes. Palvelusetelit ovat tässä yksi keino.

Vanhusten hoivassa palvelusetelit tarkoittavat kalliimpia yksityisiä terveys- ja hoivapalveluja. Tätä tuetaan verorahoin.

Samalla vanhusten varat asteittain realisoidaan yksityisille terveysjäteille. Omaiset uhkaavat jäädä vaille perintöjä. Perinnönjako onkin järkevää tehdä ennen kuin vanhus palvelusetelillä jujutetaan yksityisen terveys- ja hoivajätin hoidettavaksi.

Sähköisen asioinnin kiihdyttäminen merkitsee ikäsyrjintää. Digipalveluihin siirtyminen merkitsee ikäihmisille samaa kuin pakottaisi vammaisia juoksemaan.

Uusmaalaisista yli 75-vuotiaista vain 20 % käyttää internettiä. Kolmasosalla yli 85-vuotisista ei ole kännykkää ja 90 %:lla ei ole tietokonetta. HUS:n alueella on yli 70 000 ihmistä vailla internet ja sähköpostiyhteyksiä.

Tuominen toteaa haastattelussaan, että ”ihminen pitää tulla kuulluksi”. Ehkä silloin HUS:n ykkösjuttuna tulisi olla ihmisen terveys ja hyvinvointi, eikä talous. Julkisessa terveydenhuollossa raha on väline, ei päämäärä.

Kirjoittaja on Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja ja Uudenmaan maakuntahallituksen jäsen.