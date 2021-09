Hussein Al-Taee ilahtui: ”Hallitukselta selkeä viesti”

Hallitus esittää talousarviossaan rauhanvälityksen määrärahan nousevan nykyisestä tasosta. Eduskunnan rauhanvälitysverkon jäsen ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Hussein al-Taee (sd.) pitää tätä uutista erittäin hyvänä. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Rauhanvälitykseen panostaminen on hallitukselta selkeä viesti siitä, mitä me suomalaiset ajattelemme osaltamme kyvystämme olla auttamassa konfliktien ratkaisuissa eri puolilla maailmaa. Tämä on pitkälle tähtäävää ja näkevää politiikkaa.”

Hallitusohjelman mukaisesti konfliktinesto, rauhanvälitys ja -rakennus ovat Suomen ulkopolitiikan vahvistuva painopiste.

”Hallitusohjelman kirjaus on hyvä esimerkki rauhanvälityksen tärkeydestä nykyään myös Suomen ulkopolitiikan osana. Suomalaisten vahvaa osaamista kannattaa rauhanvälityksen saralla viedä edelleen maailman kriisikohteisiin. Suomalaisten rauhanvälitystaitoihin luotetaan maailmalla ja ne ovat kysyttyä ”vientituotetta”. Esimerkiksi pakolaisuutta vähennetään parhaiten rauhaa rakentamalla. Asioita ei koskaan saada ratkaistua asein.”

Suomen julkisen kehitysyhteistyöhön varattavien määrärahojen arvioidaan olevan vuoden 2022 budjetissa kokonaisuudessaan noin 0,49 prosenttia bruttokansantulosta. YK:n asettama tavoite 0,7 prosentin osuudesta kehitysyhteistyön osalta ei vielä toteudu Suomessa.

”Suomen kehitysyhteistyövaroja on kanavoitu hyviin kohteisiin, esimerkiksi lasten ja nuorten koulutukseen ja sukupuolten tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Tavoite 0,7 prosentin osuudesta on edelleen relevantti ja sitä kohti pitää määrätietoisesti edetä.”