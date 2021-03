Hussein al-Taee: ”Tässä toivoisin, että emme lähtisi politisoimaan tätä rokotusjärjestysasiaa”

Ainakin HUSista ja Kansallisesta rokoteasiantuntijaryhmästä on väläytelty alueellisesta rokotusjärjestyksestä keskusteltaessa yhtenä näkökulmana sitä, että ulkomaalaistaustaisia voitaisiin asettaa edelle rokotusjärjestyksessä, koska heillä on ollut paljon koronatartuntoja ja riski sairastumiseen on suuri. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Epidemian ilmaantuvuus on erilainen eri alueilla ja myöskin eri väestöryhmissä. Ulkomaalaistaustaisilla on ollut paljon tartuntoja, joten tämä on ihan huomioon otettava näkökohta, Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Peltola on esimerkiksi puntaroinut.

Peltola jatkoi Ylelle 13.3., että rokotteita suunnattaisiin esimerkiksi ikäperusteisesti tai muilla perusteilla, kuten esimerkiksi alueille, joissa tartuntojen riski on erityisen suuri.

Eduskunnassa rokotusjärjestys nousi viimeksi keskusteluun sunnuntaina. Keskustelupöytäkirjan voi lukea tästä.

Tuolloin myös SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee otti myös asiaan kantaa.

– Eduskunta on vastuussa kaikessa tekemisessään yhteiskuntarauhasta. Siksi myös tätä rokotusjärjestysasiaa ei kannata populisoida ja asettaa edes keskustelutasolla ihmisiä vastakkain, al-Taee kirjoitti tänään Twitterissä palaten sunnuntain keskusteluun.

Hän liitti tviittiinsä osan tuolloisesta puheenvuoroastaan eduskunnassa.

– En näe, että etnisin perustein ketään pitäisi rokottaa. Se kuulostaa vähän pöhköltä ajatukselta itse asiassa. Se on erittäin huono ehdotus, kuka onkaan tehnyt sellaista, että etnisin perustein ruvettaisiin rokottamaan, jakamaan ihmisiä. Se on väärä ehdotus, sitä ei pidä tehdä, eikä sitä täällä pidä toistaa, al-Taee sanoi eduskunnassa.

– Joitain asioita voimme politiikassa politisoida rauhassa loputtomiin, mutta tässä rokotusjärjestysasiassa kannattaa olla varovainen. Nimittäin kansalaiset katsovat tarkkaan, olemmeko me eduskunnassa nyt laittamassa erilaisia ihmisiä vastakkain vai ei. Tässä toivoisin, että emme lähtisi politisoimaan tätä rokotusjärjestysasiaa, vaan teemme niin, että parlamentaarisesti katsomme, mitä epidemiologit ja muut asiantuntijat ovat tästä mieltä, ja kuuntelemme heitä tarkasti ja teemme yhtenäisiä, hyviä päätöksiä koko Suomen, kaikkien suomalaisten, edun toteuttamiseksi, al-Taee jatkoi sunnuntaina täysistunnossa.