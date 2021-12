Hussein al-Taeelle nimitys johtavaan kansainväliseen demokratiajärjestöön

Suomi on valittu International IDEA -järjestön varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022. IDEA on yksi johtavista kansainvälisistä demokratiajärjestöistä. Järjestön asiantuntijaelimenä toimivassa johtokunnassa ovat aiemmin toimineet presidentti Martti Ahtisaari, Harri Holkeri, Sirpa Pietikäinen sekä Maria Lohela. DEMOKRAATTI Demokraatti

Johtokuntaan on tehty nyt uusia valintoja. SDP:n kansanedustaja, eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja Hussein al-Taee valittiin johtokunnan jäseneksi vuosiksi 2022-2024.

– Olen erittäin otettu tästä kunniasta päästä ehdokkaaksi ja ennen kaikkea tulla valituksi arvostettuun tehtävään. IDEA:n tavoitteena on kestävän demokratian tukeminen demokraattisten instituutioiden ja toimijoiden toiminnan kehittämisen kautta. Tätä työtä on hienoa päästä edistämään, al-Taee toteaa tiedotteessa.

IDEA on hallitusten välinen järjestö, joka edistää poliittisten päättäjien, yhteiskunnallisten toimijoiden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua, tekee alan tutkimusta ja tarjoaa apuvälineistöä demokraattisen kehityksen tukemiseksi. IDEA:lla on yhä keskeisempi asema mm. Euroopan komission, Afrikan Unionin, Arabiliiton sekä YK:n demokratiarahaston partnerina globaaleissa demokratia-kysymyksissä.

– Demokraattisen kehityksen tukeminen on entistä ajankohtaisempi asia tämän hetken globaalissa toimintaympäristössä. Näemme maailman maissa demokratian kutistumista, jopa häviämistä, ja se on erittäin huolestuttava ilmiö. Tämän kehityskulun haluan johtokunnassa omalta osaltani olla kääntämässä parempaan suuntaan, summaa al-Taee.

Suomi on yksi vuonna 1995 perustetun International IDEA:n perustajajäsenistä. Suomen lisäksi järjestön jäseninä on 28 muuta hallitusta. Suomi on järjestön neuvoston ja vuodesta 2014 sen johtoryhmän jäsen.

Al-Taee otti kantaa Nato-keskusteluun

Al-Taee on tänään ottanut kantaa Twitterissä Venäjään ja Nato-keskusteluun.

– Venäjä’n Putin kertoi painostavansa NATOa sopimukseen, jossa NATO ei enää laajenisi itään. Tämä repliiki koskee myös Suomea. Terveisiä Moskovaan: se on NATO:n ja hakijamaiden asia miten puolustusliitto laajenee. Venäjä ei sitä sanele kiristämällä tilannetta Ukrainassa, al-Taee on kirjoittanut.