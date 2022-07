Huttusella lupaava kenraali Virossa ennen Jyväskylän tositoimia – Lapilla ja Rovanperällä uusi nuotti!

– Kohtuu helpolta tuntui, yllättävän hyvästi pääsi sisään, Jari Huttunen kuittasi ensitutustumisen M-Sportin Ford Puma Rally1 Hybridiin. Pertti Knuuttila

Testiajo tapahtui Virossa viime viikolla ennen tämän viikonlopun Viron MM-rallia, johon kiuruveteläinen Huttunen osallistuu saman tallin Rally2-autolla. Mutta kolmen viikon päästä Jyväskylässä Huttunen ajaa ensimmäistä kertaa rallin kuninkuusluokassa.

– Harmi on, että tähän väliin tulee kisa Rally2-autolla, tuntuma nollautuu. Se on siinä kuitenkin niin erilainen.

– Testi täällä oli kuitenkin ainoa mahdollisuus, sillä tiimi ei testaa enää Suomessa erikseen, hän selvitti.

Autoa ja testiä Huttunen suitsutti rauhalliseksi savolaismieheksi lähes riehakkaasti.

– Yksi päivä ja 170 kilometriä ajettiin kuivalla, Viron ”Ouninpohjaksi” nimetyllä tiellä, aivan maan kaakkoiskulmassa, rajavyöhykkeen paaluja nuollen.

– Auto tuntui älyttömän hyvältä heti alkuunsa. En ole koskaan ajanut niin hyvällä autolla. Kun vauhti nousi yli ”satasen”, niin kyllä pito säväytti, Huttunen summasi tuntemukset uuteen maailmaan.

”Jotkut hyppyrit täällä on tehty övereiksi.”

Tarton MM-rallin aattona 28-vuotias Huttunen ennakoi kauden vaikeinta rallia.

– On näyttänyt olevan niin, että mitä nopeampi kisa, sitä enemmän olemme hävinneet, tunnusti Rally2-luokan MM-sarjan kuudentena oleva Huttunen.

– Jotkut hyppyrit täällä on tehty ”övereiksi”. Luonnolliset ovat parempia kuin täällä tehdyt kolmion muotoiset nypyt.

Viime vuoden marraskuussa Hyundailta Fordille siirtynyt Huttunen saa nyt Viroon uusia osia Rally2-autoonsa.

– Takaspoileri ja sivupeilit ovat uudet, kertoi Huttunen, joka nappasi eilisiltana luokkajohdon ja jopa 0,1 sekuntia nopeampana kuin Jyskälän tuleva tiimikaveri, nytkin Rally1-autolla ajanut Adrien Formaux.

M-Sportin Fordin tallipäällikkö Richard Millener sanoo tallin resurssipulan ja aikataulun olevan syynä, ettei ennen Jyväskylää testata Suomessa.

– Meillä ei ole erillistä testimiehistöä, mikä aiheuttaa sen, että meille jää viisi päivää aikaa huoltaa autot ennen lähtöä Suomeen. Ja koska sama henkilökunta tekee huollot tehtaalla, huoltaa ralleissa ja testeissä, on urakka tähän aikatauluun mahdoton.

– Yllätyin miten hyvin ja nopeasti Jari (Huttunen) oppi Rally1 auton testeissä. Tavoite Jyväskylään on, että hän pystyy parantamaan ajoaan joka päivä. Suurin haaste tulee olemaan, että ymmärtää vauhdin – kuinka lujaa ajaa, kun autossa on myös hybridi, sähkön tuottamaa voimaa, Millener ennusti.

”Tämä on paras automme, joka on tehty.”

M-Sportin omistaja ja toimitusjohtaja Malcolm Wilson pitää uutta Rally1-autoa hybrideineen väistämättömänä, mutta ei ongelmattomana. Tiiminsä esitykselle hän jakaa suitsutusta.

– Olen onnellinen ja ylpeä mitä tiimissämme on rakennettu. Tämä on paras automme, joka on tehty. Alku on ollut hyvä, kuten tammikuun Monten voitto osoitti. Olemme olleet nopeita kaikilla alustoilla. Häpeä on se, ettemme onnistuneet houkuttelemaan Sebastien Loebia ajamaan sillä enempää. Kuljettajaosastolla olemme antaneet tasoitusta.

– Lisäksi itse ralliautoilulle on haitaksi, että Rally1-auton hinta lappu nousi liikaa. Me tarvitsimme hybridin, se on selvää. Mutta kun hinta kipusi vuoden 2017 WRC:n 750 000 eurosta vuoden 2022 Rally1 hybriridin miljoonaan euroon on korotus liian iso. Ja kaikki lisä tuli hybridistä. Yhtälö on vaikea ratkaista karsimalla merkittävästi kuluja, tunnusti Wilson.

Erityisen ilahtunut Wilson oli kilpailijatalli Huyndain ilmoituksesta Viron rallin alla.

– Oli todella hyvä uutinen ralliurheilulle, että tuollainen globaalijätti kuin Shell ilmoittaa sitoutuvansa Hyundain pääsponsoriksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Se kertoo, että rallissa on tehty oikeita valintoja ja että ralli on kiinnostava myös tulevaisuudessa.

Jari Huttusen esiintymiseen Jyväskylässä ei Wilson luo mitään paineita.

– Maaliin ajaminen kärkikuusikossa olisi hyvä tulos. Tärkeää on ajaa maaliin ja tehdä vahva tulos, heittää Wilson kuitenkin.

– Ja jos hyvä työ, niin kuka tietää. Ainoa, jolla on sopimus ensi kaudesta, on Craig (Breen), vihjaa Wilson ja raottaa ovea suomalaislupaukselle.

On selvää, että Rovanperän ei tarvitse ajaa Virossa voitosta.

Viron MM-rallissa lisätään viimeistään perjantaiaamuna kaksi uutta sanaa nuottisanakirjaan.

– Pusikot ovat kasvaneet tielle niin paljon, että mutkissa et näe mitä on tulossa. Siksi nuottiin on pitänyt keksiä uusia sanoja, jotta tietää miten mutka pitää ottaa. Minulla uusi sana nuottiin on ”piilo” ja Kallella se on ”piilosta”, selvitti Esapekka Lappi.

– Itseasiassa kopioin sen Kallelta ja jos vielä voisin kopioida hänen vauhtinsakin niin olisi hyvä, Lappi kertoi rallin lehdistötilaisuudessa.

Ralliin pieksämäkeläinen Lappi lähtee kasvattamaan itseluottamusta.

– Perjantaina on vaikeimmat pätkät. Etenkin se missä Kalle ratkaisi voiton viime vuonna. Maaliin pitää tulla, ei ole vaihtoehtoja. Erityyppinen ralli tulee kuin kuivalla. Pehmeää on ja ”ylläreitä” tulee ihan varmasti, ennakoi Lappi, joka palasi Kenian jälkeen keikkakuski Sebastien Ogierin paikalle Toyotan miehistöön.

On selvää, että rallin MM-sarjaa peräti 65 pisteellä johtavan Kalle Rovanperän ei tarvitse ajaa Virossa voitosta.

Sarjan kakkonen, Hyundain Thierry Neuville voi vain todeta: – Mitä voisin tehdä? Muuta kuin yrittää ajaa täällä hyvän tuloksen ja olla podiumilla.

Yhtä selvää on, että Tartossa haluaa Viron kolmannen MM-rallin voittaja olla kotikisassaan Ott Tänak. Hän haluaa unohtaa viime vuoden katastrofin, kun renkaat loppuivat ja edessä oli keskeytys.

– Ensimmäinen rengasrikko oli minun virheeni. Lähdin liian alhaisilla rengaspaineilla ja rengas lähti vanteelta. Mutta toinen tuli ulosajon seurauksena, tunnusti Tänak rallin aattona. Nyt sama ei tule toistumaan.

Eilen iltana lyhyellä, 1,66 kilometrin Tarton yleisöpyörityksellä alkaneessa rallissa ajetaan yhteensä 313,84 ek-kilometriä. Rallin pisin päivä, 139,18 ek-kilometriä, on tänään perjantaina, jolloin ajetaan myös rallin pisin, 24,35 kilometrin Peipsijärvi kahteen kertaan. Viron voittajaa juhlitaan varhaisillassa sunnuntaina Tarton kaupungintalon aukiolla.