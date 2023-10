HVK teki historiallisen riskiarvion – tästä on kyse

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on nostanut kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota Balticconnector-kaasuputken vaurioitumisen takia. Riskiarvio nostettiin nyt hälytystasolle, joka on keskimmäinen taso kolmiportaisella asteikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä on ensi kerta, kun Suomi nosti riskiarvion hälytystasolle.

Suomen ja Viron välillä kulkeva Balticconnector-merikaasuputki vaurioitui 8. lokakuuta. Merkittävä kaasun tuontiyhteys on tämän seurauksena pois käytöstä tällä talvikaudella vähintään viiden kuukauden ajan.

Suomen kaasumarkkinan tilanne on HVK:n mukaan kuitenkin vakaa, ja maakaasua on normaalisti saatavissa markkinaehtoisesti Inkoon ja Haminan LNG-terminaaleista. Päätös riskitason nostosta perustuu siihen, että yksi tuontiyhteys on tilapäisesti pois käytöstä.