Hybridiaika laskeutuu lumelle Ruotsin MM-rallissa – ”Ei ole vielä tullut fiilistä, että nyt on hyvä auto”

Rallin MM-sarjan uuden, hybridi aikakauden toinen ralli ajetaan Uumajan seudulla Ruotsissa. Varman lumitilanteen takia ralli siirrettiin Värmlannista pohjoisemmaksi. Pertti Knuuttila

Ensimmäisen kerran ajetaan uusilla autoilla sora-alustalla lumella, mikä tekee ennakkoasetelmista kutkuttavat. Aivan kuten kuukausi sitten Monte Carlossa, jossa ajettiin liukkaalla asvaltilla. Torstaina suojasäässä ja vesisateessa ajettu mutteritesti teki tilanteesta vielä mutkikkaamman.

Nopeimmasta ajasta vastasi Kalle Rovanperä 0,3 sekuntia ennen Viron Ott Tänakia ja Belgian Thierry Neuvillea. Esapekka Lappi oli yhdekssäs, 3,3 sekuntia Rovanperää hitaampana.

– Ensimmäistä kertaa ajetaan soraspeksin autoilla. Montessa nähtiin, että automme on nopea ja luotettava. Kysymysmerkit ovat ilmassa, kuin ennen kauden aloitusta. Emme tiedä voimasuhteista, mielenkiintoista nähdä, kuka on vahva nyt, aprikoi Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala.

– Meillä on parannettavaa. Emme voittaneet viime vuonna Ruotsin korvanneessa Rovaniemen Artic-rallissa. Nyt oli kuukauden tauko, jolloin ehdimme rakentaa autot uudelleen samoihin koreihin, joita käytimme Montessa. Nyt on iso kysymys, kääntyykö ilman keskilukkoa olevat autot sora-alustalla jouheasti vai kuinka paljon aliohjaavaa autoa pitää pakottaa kääntymään hitailla, teknisillä tieosuuksilla. Se on melko kiinnostavaa, kun ei tiedä missä olet, selvitti Latvala, jolta uuden säännön mukaan on kiellettyä tutustua reittiin ennakkoon.

MM-sarjaa johtavat ranskalaiset Sebastienit Loeb ja Toyotan Ogier ovat nyt poissa. Perjantaiaamuna reitille starttaa ensimmäisenä Kalle Rovanperä. Ogierin paikalla on Toyotalle paluun vuoden 2018 jälkeen tehnyt pieksämäkeläinen Esapekka Lappi.

– Erilainen on fiilinki ilman Ogieria. Esapekka toivottavasti kerää tältä hyvät pisteet. Hän on ollut aina vahva Ruotsissa. Elfyn Evans ja Kalle ovat hyviä lumella. Olen iloinen meidän kuskeistamme lumella, listasi Latvala.

– Nyt lämpenemisen ja sateen jälkeen pakastuu. Se voi olla hyvä teille. Arvoitus on miten renkaat ja niiden nastat kestävät, kun sora tulee esiin. Tärkeää on, ettei tuhoa renkaita hybridin antamalla lisävoimalla. Etenkin iltapäivän toiseen kertaan ajettavilla pätkillä. Siihen se tämän kilpailun voittoajo kulminoituu, ennusti Latvala.

LAUANTAIN ratkaisupäivältä on peruutettu järjestäjän ilmoituksen mukaan porojen takia kaksi kertaa ajettavaksi kaavailtu 20,48 kilometrin Örträskin erikoiskoe.

– Kalle on ekana autona reitillä perjantaina. Jos sää ei häntä suosi, on tärkeää, miten tehdä pienin mahdollinen aikatappio aura-autona ajamisesta. Miten Kalla ”handlaa”, koska painetila on kova. Miten sietää paineen, kun tulee takkiin. Jos jää toisella ajokerralla puoli sekuntia kilometrillä ja lauantaiaamuna on ero kärkeen alle 30 sekuntia, pystyy ajamaan vielä sunnuntaina koko rallin voitosta, laski Latvala.

Rovanperä ei ennakkoon tuntunut paineiselta, eikä huolinut kärkipaikasta reitillä.

– Positiivinen fiilis, tosin vaikea sanoa missä mennään. En tiedä onko yhtä vaikea aloitus kuin Montessa. Ei voi sanoa, että kaikki on 100-varmasti hyvä. Pitää luottaa, että on hyvä ja työssä on onnistuttu. Varman päälle ei kannata lähteä alussa, eikä näin alkukaudesta. Tärkeää on ajaa hyvä kisa ja saada hyvät pisteet. Toivottavasti olosuhteet ovat meille suotuisat. Tiet ovat aika paljon nopeammat kuin Värmlannissa. Tunturissa on nopeat – täällä ovat vielä nopeammat, sanoi Rovanperä.

– Ei ole vielä tullut fiilistä, että nyt on hyvä auto. Ei varma fiilis, mutta se on varmaan kaikille sama. Nyt on pitoa vähemmän, rengas sutii lisäbuustin takia herkästi. Aina on yritettävä, ettei menetä vetopitoa. Tuntui, että ihan hyvä nuotti saatiin tehtyä. Hitaassa rallissa pystyt luottamaan enemmän siihen mitä näet. Se on helpompaa. Muutamat pätkät ovat tosi nopeita – suoria ja sitten risteyksiä. Reitillä ei tarvitsisi olla näitä osuuksia, jotka tuntuvat olevan vain ek:n pituuden lisäämiseksi mukana, sanoi Rovanperä.

– En ole yhtään laskenut, mikä voi olla aikatappio auraamisesta. Kauden toinen kisa, olemme hyvässä asemassa – yritetään sitä puolustella, suunnitteli Rovanperä taktiikkaansa.

Toyotalle paluun tehnyt Lappi on luottavainen Ruotsiin.

– Aika kauan olen taas odottanut tätä. Fiilis on hyvä. En tiedä sopivatko nämä tiet minulle paremmin kuin Värmlannissa. Nopeilla teillä olen ollut hyvä. Täällä on aurattu teitä leveäksi, joissa rengas uppoaa helposti reunassa. Mutta ei minulla ole mitään Uumajaa vastaan. Sunnuntain eka pätkä on kyllä järjenköyhä. Keskinopeus nousee varmaan 150 kilometriin tunnissa. Semmoset joutais pois reitistä. Mutta ei teistä voi valittaa, sanoi Lappi.

– Paino on juttu mikä merkkaa. Kiva kun on voimaa. Pitää herkutella kaasulla, kun lähdetään hitaista paikoista. Sadan kilon lisäpaino tekee sivuttain alastuloista haastavia. Meillä on lähtöpaikasta johtuen enemmän pitoa kuin edessä ajavilla. Meillä renkaat kuluvat enemmän. Hybridin lisävoima ei ole täällä yhtä hankalaa kuin asvaltilla, koska pitoa on vähemmän. Lumella auto on vähän irti koko ajan, sanoi Lappi, joka starttaa yhdeksäntenä autona MM-kauteensa perjantaiaamuna.

– Ei meillä ole muuta lähestymistaktiikkaa kuin, että auto täytyy tuoda maaliin. Toisaalta et voi lähteä varmistelemaan näin alkukaudesta, kiteytti Lappi taktiikkansa.

MUISTA suomalaisista nähdään Uumajassa kelpo osanottaja joukko. Hyundailta tallin vaihdon Rally2-luokassa tehnyt Jari Huttunen nähdään nyt aloittamassa tähän tietoon kuuden osakilpailun kattavan kauden M-Sportin Fordilla.

– Tuli semmoinen olo, että nyt pitää kokeilla muuta. Vähän on ajettu uudella autolla, 100 kilometriä ennakkotestiä. Auto tuntuu erilaiselta ja sen potentiaalista saatiin hyvää esimakua jo Montessa. Kolmen joukkoon, jos ajetaan, niin olen tyytyväinen. Jyväskylä yritetään Marcuksen (manageri Grönholm) kanssa saada vielä mukaan kalenteriin, sanoi kiuruveteläinen Huttunen.

Samassa luokassa on myös Skodalla Emil Lindholm ja Volkswagenilla Eerik Pietarinen. Rally3 luokassa nähdään Sami Pajari ja Lauri Joona.

– Alusta niin kovaa kuin pystytään, oli Pajarin resepti lähteä puolustamaan maailmanmestaruuttaan junioreiden MM-sarjassa nelivetoisella Fordilla.

– Kyllä nyt vaihto kaksivetoisista nelivetoisiin oli paras vaihtoehto ja taloudellisesti paras, jolloin pystyy laajalla kisaohjelmalla keräämään kokemusta, sanoi Pajari.

Historiallisten autojen rallissa on mukana ainoana suomalaisena Seppo Raittila.

Perjantai on rallin pisin päivä yli 125 erikoiskoekilometrillä.