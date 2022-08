”Hyökkääjä haluaa, että alamme riidellä energiasta ja siihen emme saa sortua” – valtio julkaisi kampanjan energian säästämiseksi

Valtio on julkaissut tänään uuden Astetta alemmas -nimisen energiansäästökampanjansa julkistamistilaisuudessa Turussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kampanjan tavoitteena on saada vähintään kolme neljästä suomalaisesta säästämään energiaa. Kampanja nimensäkin mukaisesti kehottaa muun muassa kaikkia laskemaan kotinsa sisälämpötilaa asteella energian säästämiseksi. Energian hinta on kivunnut tämän vuoden puolella ennätyskorkealle ja sitä myöten myös kotitalouksien sähkölaskuihin on tullut huimia korotuksia.

Julkistamistilaisuuden avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), joka lupasi itse myös laskea kotinsa sisälämpötilaa asteella samalla kun kutsui kaikki yhteisiin talkoisiin.

Lintilä muistutti meidän olevan tässä tilanteessa Venäjän Ukrainassa helmikuussa aloittaman sodan takia.

- Hyökkääjä haluaa, että alamme riidellä energiasta ja siihen emme saa sortua, Lintilä huomautti.

Pitkällä aikavälillä kampanjan tavoite on madaltaa energiankulutusta ja sähkön hintahuippuja pysyvästi.

Hintojen odotetaan nousevan entisestään talven lämmityskaudella. Kampanja alkaa täydellä tehollaan 10.10. energiansäästöviikolla kun lämmityskausikin on alkamassa.

Kuluttajien lisäksi kampanja koskee myös valtiota, kuntia ja yrityksiä.

KAMPANJASSA KANNUSTETAAN suomalaisia säästämään lämpötilan laskemisen lisäksi energiaa arkisilla teoilla kuten ajonopeuden madaltamisella tai lämpimän käyttöveden säästämisellä.

Energiaa voi säästää myös esimerkiksi viihde-elektroniikan käytön vähentämisellä.

- Viihde-elektroniikan voi korvata esimerkiksi sillä analogisella vaihtoehdolla eli kirjalla, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) viestintäjohtaja Matti Hirvola kommentoi STT:lle.

Hirvolan mukaan kampanjan päästessä täyteen vauhtiinsa uusia suosituksia ja vinkkejä energiansäästöön tulee lisää.

Tilaisuudessa viestintäjohtaja Kati Laakso valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivasta halusi kuitenkin jokaisen tänään kotonaan miettivän, mistä voi säästää energiaa.

- Kyse on siitä, että pyrittäisiin helppoihin ja matalan kynnyksen tekoihin, jotka sopivat omaan arkeen, Laakso sanoo STT:lle.

- Lämmitys ja lämpimän veden käyttö ovat suurimmat energiasyöpöt. Lisäksi voi vaikka miettiä, peseekö oikeasti täysiä koneellisia pyykkiä tai onko kaikkien laitteiden pakko olla koko ajan valmiustilassa.

Seuraavat puoli vuotta tulevat olemaan kohtuuttomia monelle.

ENERGIAVIRASTON JOHTAJA Heikki Väisänen puhui julkistamistilaisuudessa ja muistutti, että Suomen tilanne on suhteellisen hyvä moneen Venäjän tuontikaasusta riippuvaiseen Euroopan maahan verrattuna, joiden tilannetta Väisänen kuvaili karmeaksi.

Järjestäjät peräänkuuluttavat suomalaisilta isänmaallisuutta ja sitä, että pidetään naapurista huolta varmistamalla, että kaikille riittää sähköä ja että katkoksia ei tulisi. Väisäsen mukaan sähkökatkoilta voidaan välttyä jos kaikki menee hyvin, mutta hinta on silti kova.

- Seuraavat puoli vuotta tulevat olemaan kohtuuttomia monelle kotitaloudelle ja yritykselle, Väisänen totesi synkeästi.

Tilaisuuden päättäneen Sitran Jyrki Kataisen mukaan yhteisessä energian säästämisessä on suuria taloudellisia kannustimia kansalaisille.

- Energian säästämisellä jokainen kotitalous voi saada suuremman taloudellisen hyödyn, kuin yksikään veroale mitä valtio on ikinä tehnyt, Katainen kannusti säästämään.

Katainen muistutti, että energian säästäminen on Suomen omissa käsissä. Hän puhui Suomen energiakäänteestä, jossa emme tuhlaa energiaa ja käytämme säästyvän summan johonkin ”mielekkäämpään”, samalla kun uusiutuvan energian määrä kasvaa ja saavutamme totaalisen riippumattomuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista.

- Hyvä tästä tulee, Katainen kuittasi puheenvuoron lopuksi.

Astetta alemmas -kampanjan ovat suunnitelleet TEMin ja Motivan lisäksi ympäristöministeriö, Energiavirasto, valtioneuvoston kanslia ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

STT – Eetu Halonen, Tuukka Tervonen