Hyökkäys Gazaan lähestyy – WHO: sairaalapotilaiden pakkosiirto voi olla kuolemantuomio

Israel aloittaa merkittävän sotilaallisen operaation Gazan kaistalla kun siviilit ovat poistuneet alueelta, sanoo Israelin armeijan tiedottaja uutiskanava CNN:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tärkeintä tässä on keskittyä siihen, että aloitamme merkittävät sotilasoperaatiot vasta, kun näemme siviilien poistuneen alueelta, everstiluutnantti Jonathan Conricus sanoi uutiskanavalle.

Israel on antanut yli miljoonan ihmisen asuttamaan Gazan pohjoisosaan evakuointikäskyn. Tuhansia palestiinalaisia lähti perjantaina pakoon Gazan eteläosaan.

Israelin armeijan tiedottaja sanoo CNN:lle, että armeija on ollut antelias varoitusajan suhteen.

- Ottakaa tavaranne, menkää etelään. Säilyttäkää elämänne älkääkä langetko ansaan, jonka Hamas on teille asettamassa, tiedottaja sanoi.

Tiedottajan mukaan Gazaa ympäröi satoja tuhansia reserviyksiköitä, jotka valmistautuvat erilaisiin tehtäviin.

Pakkoevakuointi pahentaa WHO:n mukaan entisestään humanitaarista ja kansanterveydellistä katastrofia.

TUHANSIEN sairaalapotilaiden pakottaminen evakuoitumaan jo täysiin sairaaloihin Gazan eteläosaan voi olla kuolemantuomio sairaille ja haavoittuneille, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO lausunnossaan.

Israel on käskenyt Gazan pohjoisosan yli miljoonaa siviiliä evakuoitumaan alueelta odotetun maahyökkäyksen alta.

WHO kertoo lausunnossa tuomitsevansa jyrkästi Israelin toistuvat määräykset evakuoida 22 sairaalaa, joissa hoidetaan yli 2 000 potilasta Gazan pohjoisosassa. Terveysjärjestön mukaan pakkoevakuointi pahentaa entisestään humanitaarista ja kansanterveydellistä katastrofia.

JOITAKIN potilaita hoidetaan WHO:n mukaan terveydenhoitolaitosten käytävillä sekä niiden ulkopuolella ympäröivillä kaduilla sairaalavuoteiden puutteen takia. Järjestön mukaan Gazan eteläosan terveydenhoitolaitokset eivät pysty vastaamaan potilaiden määrän dramaattiseen kasvuun.

Terveydenhuollon työntekijät joutuvat lausunnon mukaan valitsemaan, hylkäävätkö he kriittisesti sairaat potilaat, vaarantavatko he oman turvallisuutensa pysyessään sairaalassa vai vaarantavatko he potilaidensa hengen yrittämällä siirtää heitä laitoksiin, joilla ei ole kapasiteettia vastaanottaa lisää potilaita.

Lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset Gazan pohjoisosassa etsivät suojaa sairaaloiden avoimista tiloista ja niiden ympäristöissä, sillä sairaaloita pidetään turvapaikkoina. Näin ihmiset myös järjestön mukaan suojelevat sairaaloita mahdollisilta hyökkäyksiltä.

- Myös heidän henkensä ovat vaarassa, kun terveyslaitoksia pommitetaan, WHO kirjoittaa lausunnossa

ISRAELIN asevoimat sanoi lauantaina joukkojensa valmistautuvan toteuttamaan useita hyökkäyssuunnitelmia, joihin voi sisältyä iskuja maalla, merellä ja ilmassa. Israelin asevoimien pataljoonia ja sotilaita on sijoitettu eri puolille maata, asevoimat sanoi tiedotteessa. Asevoimien mukaan joukot kohottavat valmiuttaan sodan seuraavia vaiheita varten, ja painopisteenä ovat merkittävät maaoperaatiot.

Gazaan tehtävän maahyökkäyksen ajankohtaa Israelin asevoimat ei kertonut.

Israelin mukaan ainakin 120 ihmistä siepattiin panttivangiksi, kun äärijärjestö Hamasin taistelijat hyökkäsivät Israeliin viime viikon lauantaina. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 300 ihmistä.

Israelin iskuissa Gazaan oli palestiinalaisten viranomaisten mukaan kuollut yli 2 200 ihmistä.