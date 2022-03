Hytti nro 6 -elokuvasta tuttu Juri Borisov ei tiedä, voiko enää matkustaa – Venäjään kohdistuva kulttuuriboikotti hakee muotoaan

Juri Borisov tunnetaan maailmalla etenkin elokuvan Hytti nro 6 miespääosasta. Kotimaassaan Venäjällä on hän suosittu näyttelijä, joka on esiintynyt sekä paikallisissa historiallisissa suurelokuvissa että kansainvälisissä tuotannoissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuosi 2021 oli Borisoville huikean nousujohteinen. Cannesissa nähtiin Hytti nro 6 sekä Kirill Serebrennikovin ohjaama Petrov’s Flu. Venetsian elokuvajuhlilla sai maailmanensi-iltansa Captain Volkonogov Escaped, jossa Borisovilla on pääosa.

Borisov sai Hytti nro 6:n Ljohan roolistaan parhaan miespääosan ehdokkuuden Euroopan elokuvapalkinnoissa. Maaliskuun alussa tuli tekstiviesti Suomesta: hänelle oli myönnetty Jussi-ehdokkuus parhaasta miespääosasta.

Kaikki oli kuitenkin muuttunut. 24. helmikuuta Venäjän joukot olivat vyöryneet Ukrainaan. Venäjää suljetaan, sen kansalaisia valvotaan tarkkaan ja kansainväliset työt ovat tietenkin katkolla.

Borisov suostuu haastatteluun Whatsapp -pikaviestisovelluksen välityksellä. Viestipalvelu Whatsapp on harvoja sosiaalisen median alustoja, joita Venäjä ei ole nyt kieltänyt.

- Jos kellään meistä, niin minulla on kaikki hyvin, Borisov kertoo.

Kysymykseen siitä, voiko hän ilmaista vastauksissaan sen, mitä haluaa sanoa, Borisov muotoilee paljastavan vastauksen.

- Minun täytyy valita sanani hyvin tarkkaan.

Jotkut lähtevät Venäjältä

Venäjän nuoremmissa taiteilijapiireissä maan hyökkäys Ukrainaan on tuomittu lähes yksimielisesti – niiden joukossa, jotka uskaltavat puhua. Mielipiteen ilmaiseminen ei ole nykyisissä olosuhteissa turvallista.

Ohjaaja Kantemir Balagov ilmoitti viime viikolla Instagramissa jättäneensä Venäjän taakseen. Viimeksi Yhdysvalloissa televisiosarjaa The Last of Us ohjannut Balagov on Venäjän tärkeimpiä nuoria elokuvantekijöitä. ”Tulevaisuutemme vietiin meiltä silmänräpäyksessä”, Balagov kirjoitti.

Myös elokuvatähti Danila Kozlovsky laati Instagramiin vetoomuksen sodan lopettamiseksi.

Venäjällä on tehty sekä valtiorahoitteista kansallista elokuvaa että yksityisesti rahoitettuja taiteellisempia ja poliittisesti myös kriittisiä elokuvia. Nyt sen lisäksi, että rahaliikenne Venäjälle on estetty, on monissa maissa vaadittu myös venäläisten elokuvien boikotointia.

Hollywood-studiot ovat vetäytyneet Venäjältä. Ennen kuin Netflix sulki Venäjän-toimintonsa, sillä oli maassa tuotannossa kaksi sarjaa. Borisovilla oli pääosa Nothing Special -nimisessä sarjassa, joka olisi saanut maailmanlaajuisen jakelun. Hän esittää näyttelijää, joka valmistelee teatterituotantoa vammaisten amatöörien kanssa.

- En voi kommentoida Netflixin projektia, Borisov kirjoittaa.

- Muista voin sanoa sen verran, että kaikki osallistumiseni kansainvälisiin hankkeisiin on katkaistu. Jatkamme venäläisten tuotantojen tekemistä.

Borisov myös kansallismielisissä elokuvissa

Borisov on nähty myös nationalistisissa elokuvissa, joita hallinto rahoittaa. Hän oli sotaelokuvassa T-34 (2019), joka seuraa panssarimiehistöä taisteluissa natsi-Saksaa vastaan. Jättituotannossa Kalashnikov (2020) hän esitti nuorta Mihail Kalašnikovia, AK-47 -rynnäkkökiväärin keksijää.

Toisaalta yksi Borisovin tuoreista hankkeista oli piikki hallinnon lihassa. Petrov’s Flun ohjaaja-käsikirjoittaja Serebrennikov on Putinin hallinnon tunnettu kriitikko. Hän on joutunut kotiarestiin ja saanut tuomion yleisesti tekaistuna pidetyistä kavallussyytteistä. Serebrennikovin elokuvassa esiintyminen on poliittinen teko.

- Toivon, että tämä päättyy pian ja kaiken palautuminen normaaliksi kaikkialla alkaa, Borisov kirjoittaa.

Jussi-juhlat järjestetään 6. toukokuuta. Voisiko Borisov tulla paikan päälle?

- Kukaan ei tiedä. Mutta haluaisin todella halata Juhoa (Kuosmanen), Seidiä (Haarla) ja koko työryhmäämme.

Kulttuuriboikotti hakee muotoaan

Venäjään kohdistuva kulttuuriboikotti ulottuu myös elokuva-alalle. Kaupallista elokuvaa ei Venäjältä ole länteen juurikaan tullut: paikalliset ison rahan menestyselokuvat eivät aukene yleisölle venäläisen kulttuuripiirin ulkopuolella.

Venetsian elokuvajuhlat on ilmoittanut, ettei se salli venäläisiä delegaatioita, mutta ei jätä venäläisiä elokuvia ohjelmiston ulkopuolelle. Cannesin elokuvajuhlat puolestaan määritteli, ettei tapahtumaan hyväksytä henkilöitä, joilla on side Venäjän hallintoon. Cannes on viime vuosina ollut tärkeä ensi-iltapaikka nimenomaan hallintokriittisille venäläiselokuville sekä muun muassa ukrainalaisen Sergei Loznitsan elokuville, joissa on sivuttu Ukrainan tilannetta.

Loznitsa erosi Euroopan elokuvapalkinnot jakavan Euroopan elokuva-akatemian jäsenyydestä protestina akatemian liian pehmeille lausunnoille Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan liittyen. Toisaalta Loznitsa on sanonut, ettei hän kannata venäläisten elokuvien boikotointia, koska venäläiset elokuvantekijätkin ovat Venäjän aggression uhreja.

STT – Kalle Kinnunen