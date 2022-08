Hyundai tyhjensi vihdoin ”Jyskälän jasson” – ”Ei taida olla vielä Belgiassa aika alkaa valmistelemaan mestaruusjuhlia”

Korealaistalli Hyundai nappasi yhdeksän vuoden yrityksen jälkeen Jyväskylän MM-rallin voiton. Viron Ott Tänak nappasi uransa kolmannen voiton Keski-Suomessa 6,8 sekunnin erolla ennen Toyotan Kalle Rovanperää. Pertti Knuuttila

Pieksämäkeläinen Esapekka Lappi taisteli vastoinkäymisistä huolimatta kolmanneksi. Hyundain menestyksen täydensi Teemu Suninen, joka voitti Rally2-luokan.

– Ennen rallia teimme paljon töitä jousituksen ja korin osien kanssa. Näyttää siltä, että onnistuimme. Lisäksi minun oli sopeuduttava ajamaan autoa aggressiivisemmin kuin normaalisti ajaisin, ja mikä on ollut minun tyylini, selvitti Tänak.

– Lisäksi saimme autoa paremmaksi Viron jälkeen. Ajoin paljon riskillä, isolla riskillä perjantaiaamun ensimmäisestä mutkasta alkaen, tunnusti Tänak.

Hyundain tallipäällikkö Julien Moncet säteili kilpaa auringon kanssa.

– Meillä on ollut vaikeaa. Olemme tehneet paljon töitä. Tämä voitto on palkinto siitä. Varmasti testitiestöllä Jämsässä oli osuus tässä, mutta se ei selitä sitä kokonaan. Suunnitelma on, että jatkamme testaamista Jämsässä myös ensi kaudella, paljasti Moncet.

Rallin kakkonen Rovanperä ei ollut taipumisesta Tänakille moksiskaan sekuntikamppailun tappiosta huolimatta. Sade ei auttanut Kallea perjantain auraamisessa.

– En tarpeeksi hyökännyt enää sunnuntaina, mutta tein sen tietoisesti. Oittila tuntui hyvältä, riskillä olisin saanut siellä sekunnin tai kaksi. Tämä meni nyt käsikirjoituksen mukaan; hyvät MM-pisteet ja johto sarjassa kasvoi, selvitti Rovanperä kasvatettuaan MM-johtoaan 11 pisteellä.

– Tietenkin harmittaa paljon. Olisi ollut hieno voittaa ja antaa suomalaisyleisölle takaisin, kun sai koko ajan niin paljon kannustusta. Ajoin kuitenkin ”pläänin” mukaan. Olen yrittänyt tällä kaudella ajaa fiksusti ja hyvinhän tulosta on tullut. Ei taida olla vielä Belgiassa aika alkaa valmistelemaan mestaruusjuhlia, toppuutteli Rovanperä siintävää suomalaisten 20 vuoden kuivan kauden loppumista.

Lapin rallin käänteistä olisi ainekset jopa romaaniin. Lappi oli jopa huolissaan henkisestä terveydestään rallin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Helpottaa nyt, kun podiumille kuitenkin päästiin. Huonoa on se, että auto kaatui. Se ei ole koskaan hyvä juttu, purki Lappi tuntojaan maali-at:lla, ennen ajoa maalirampille.

– Liikaa vauhtia siinä oli. Tiesin, että voi mennä leveäksi, mutta sinne oli tullut ura ennen ojaa, johon auto nappasi kiinni. Auto pyöri jo ennen ojaa, selvitti Lappi.

Lappi pystyi perjantai-iltana sarjalla pohja-aikoja ahdistamaan Tänakista vain 3,8 sekunnin päähän.

– Päijälän alussa oli metsäosuuksilla liukasta, mutta avoimilla paikoilla olikin jo kuivempaa. Ajoin vain liian varovasti. Annoin tasoitusta alussa, jota oli vaikea ottaa enää kiinni. Lisäksi lähtöpaikat tasoittuivat, jolloin ei ollut enää revittävissä isoja eroja, summasi Lappi.

Jossittelu linjalla Lankamaa kakkosen perumisesta ei Lappi kovin syttynyt.

– No olihan siihen suunnitelma hyökätä, pitkälle pätkälle. Hyvin olisin sen tullut, mutta sitä ei voi tietää olisiko tilanne muuttunut, sanoi Lappi, jonka seuraava ralli on Belgian asvaltilla.

JARI HUTTUSEN ralli koki myös sunnuntaina teknisen takaiskun. Asiakas-Fordin ohjaustehostin antautui jälleen aamunavauksessa Oittila ykkösellä.

– En osaa sanoa mitään, mitä tekisin toisin, jos ralli alkaisi nyt. Ei Virossa voinut testata mutkiin ajamista tällaisella pidolla kuin täällä oli. Harmi, että vain kolme, neljä pätkää päästiin ajamaan kunnolla. Hyvää on se, ettei mitään hajotettu minun virheeseeni. Olisihan se voinut olla jo kakkoselle täystuho, käänsi kiuruvetinen Huttunen rauhallisesti ajatteluaan positiivisen puolelle pettymysten jälkeen.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala epäili, että torstain ”mutteritestissä” pelattiin Hyundain puolelta ja että he nielivät hämäyksen.

– Oli yllätys, kuinka vahva Hyundai oli Ottin käsissä. Näitä autoja joutuu ajamaan aggressiivisemmin ja hän tottui siihen. Toisaalta olimme nopeampia pienillä ja liukkailla teillä. Isoilla teillä hävisimme, tiesi Latvala.

MM-sarjan yhdeksäs osakilpailu ajetaan kahden viikon Belgian Ypres’ssa. Rovanperän johto on nyt 94 pistettä ennen Tänakia, joka siirtyi pisteellä ohi tallitoveristaan Thierry Neuvillestä. Todennäköisesti Kallen MM-juhlat voivat alkaa Kreikan rallin jälkeen kuukauden kuluttua.