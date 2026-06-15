Hyviä uutisia: työeläkkeiden rahoitus näyttää sittenkin riittävältä

Työeläkkeiden rahoitustilanne on aiemmin arvioitua parempi, sanoo Eläketurvakeskus uuden pitkän aikavälin laskelman perusteella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erona aiempien laskelmien tuloksiin on, ettei työeläkemaksujen nousupainetta näy. Päinvastoin: arvioiden perusteella työeläkevakuutusmaksuissa voisi pitkällä aikavälillä olla jopa laskuvaraa.

Työeläkemaksujen alentaminen ei kuitenkaan ole ETK:n mielestä ajankohtaista, sillä maksukehityksestä on sovittu vuoteen 2030 asti osana eläkeuudistusta.

Työeläkevakuuttajat (TELA) on samaa mieltä.

– Työeläkejärjestelmää on kehitetty rauhallisin liikkein ja tämä on tuottanut hyviä tuloksia. Siksi ei ole perusteltua lähteä etupainotteisesti alentamaan työeläkemaksuja tai korottamaan eläkkeitä. Hätäisesti tehtyjen toimien lasku jäisi helposti tulevien sukupolvien maksettavaksi, vakuuttajien uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén kommentoi tiedotteessaan.

PIAN VOIMAANTULEVAN eläkeuudistuksen jälkeen työeläkevaroja voidaan sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin, mikä nostaa sijoitusten tuotto-odotuksia. ETK:n laskelman mukaan työeläkevarat noin kaksinkertaistuvat vuosisadan loppuun mennessä.

Korkeampiin tuotto-odotuksiin liittyy myös suurempi sijoitusriski, minkä vuoksi uudistuksen vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti vasta pidemmällä aikavälillä.

Myös väestökehitys ja maahanmuuton määrä ovat työeläkejärjestelmän kannalta keskeisiä. Laskelmassa maahanmuutto on aiempaa korkeampaa ja syntyvyys matalampaa.