”Hyvin ymmärrettävä” – Ulkoministeri Haavisto kommentoi Nato-jäsenyyden kohonnutta kannatusta

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää Ylen uutisten maanantaina julkaiseman Nato-gallupin lopputulosta hyvin ymmärrettävänä. Mittauksen mukaan Naton kannatus oli ensimmäistä kertaa noussut yli 50 prosentin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Varmasti se Ylen kyselu heijastaa sitä huolta ja epävarmuuden tunnetta, jota ihmiset kokevat siitä, että eurooppalainen maa on joutunut hyökkäyksen kohteeksi, että konflikti on tullut näin lähelle meitä. Hyvin ymmärrettävä kannanotto siinä suhteessa, Haavisto totesi Demokraatille eduskunnassa.

Haaviston mukaan Suomen selonteoissa mainittu ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on tehty kestämään myös kriisioloja.

– Nyt ollaan tällaisessa kriisissä. Että katsotaan sitten mitkä ovat tämän jälkeen johtopäätökset.

Haavisto on osallistumassa klo 16.30 tiistaina alkavaan parlamentaariseen keskusteluun, jonka aiheena on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Syy keskusteluun on käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Keskustelun on ennakoitu koskevan myös Nato-jäsenyyttä.

– Ulkoministerillä ei voi olla sellaista asiaa kuin oma kanta. Noudatan maan ulkopoliittista linjaa näissä kysymyksissä, Haavisto kuittaa kysymyksen omasta Nato-kannastaaan.

– Meillä on selvitetty vuonna 2016 mahdollisen Nato-jäsenyyden plussia ja miinuksia. Se selvitys on pohja, jossa on jo hyvin paljon käyty asioita läpi ja tutkittu. Ehkä se on sellainen, jota jokainen voi lukiessaan päivittää, jos on jotakin uutta. Se oli laadukas selvitys.