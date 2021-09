Hyvinvointialueiden rohkea sote-politiikka on myös osa kestävää eläkepolitiikkaa

Näin äitiyslomalla (jokainen äiti voi siellä nauraa sanalle loma) rutiinikseni on muodostunut syödä aamupalaa MTV3:n Uutisaamu-lähetystä katsellen, isompia lapsia kouluun hoputtaen ja samalla vauvaa ilmakylvetellen. Joku voisi sanoa, että nämä ovat sellaisia hitaita aamuja. Niina Ylinen SDP:n kaupunginvaltuutettu, Ähtäri

Useimmiten television keskustelut ja uutiset pyörivät taustalla ja kuuntelen puolella korvalla eri aiheiden näkökulmia. Välillä hymähdellen, itsekseni kommentoiden ja joskus myöhemmin asiaan palaten.

Tällä viikolla pysähdyin kuitenkin kuuntelemaan tarkemmin Kimmo Kiljusen (sd.) ja Sanni Grahn-Laaksosen (kok.) kesken käytävää keskustelua eläkkeistä ja niiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Kumpaisenkin puheenvuorosta nousi esille tärkeitä taustateemoja aina syntyvyyden alenemisesta, työllisyystoimista, eläkerahastojen poteista sekä eläkeköyhyydestä. Jopa jonkinlaista yhteistä huolta parivaljakko osasi esittää, vaikka tokikin hallitus-oppositio-asetelmaan kuuluvaa piikittelyä ei tästäkään keskustelusta jäänyt uupumaan.

Vaikka kyseessä oli toki kohtalaisen lyhyt keskustelu, jäin itse hämmästellen kuitenkin miettimään uupuneita näkökulmia. Keskustelussa eläkepolitiikkaan liitettiin muun muassa työllisyys-, perhe- ja talouspoliittiset ratkaisut, mutta missä oli sosiaali- ja terveyspoliittinen näkökulma? Miksi ei puhuttu työ- ja toimintakyvystä? Miksei puhuttu mielenterveydestä? Miksei puhuttu ennaltaehkäisystä? Näin aluevaalien kynnyksellä, kun sosiaali- ja terveydenhuolto on kokemassa suurta mullistusta, ei näin tärkeitä asioita voi olla pohtimatta myöskään eläkekysymykseen liittyen.

Suurena huolena on, että syntyvyyden alenemisen myötä, meillä on tulevaisuudessa entistä vähemmän työikäisiä maksamassa eläkkeitä. Itse kiinnittäisin tässä asiayhteydessä myös huomiota noiden työikäisten terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn. Tutkimusten mukaan eriarvoisuuden kasvu on myös kasvattanut terveyseroja työikäisessä väestössä. Samaan aikaan, kun yhä useampi suomalainen liikkuu entistä vähemmän, on ylipainoinen ja kärsii mielenterveyden ongelmista, nousevat tavoite-eläkeiät kohti uusia vuosikymmeniä. Minusta tuo yhtälö kuulostaa mahdottomalta ja myös kalliilta.

Uudet hyvinvointialueet voivat antaa mahdollisuuden rohkealle uudistamiselle, jossa oikeasti tartutaan ennaltaehkäisevään asenteeseen ja kiinnitetään huomiota työikäisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Aidon ennaltaehkäisyn puuttuminen ja ongelmien voivottelu on mielestäni jatkunut jo liian pitkään ja nyt uudistuksen myötä täytyy löytyä uskallusta löytää uusia malleja, joissa tartutaan toimeen ennen kuin yksilön työ- ja toimintakyky on heikentynyt. Yhtenä merkittävimpänä tähän asti alihyödynnettynä voimavarana ja osaamisena on esimerkiksi sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Pidetäänhän huolta, että tulevissa aluehallinnoissa muistetaan, että jokainen politiikan alue vaikuttaa toiseen, ja että pöytien ääressä uskalletaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen!

Kirjoittaja on fysioterapeutti ja kaupunginvaltuutettu Ähtäristä.